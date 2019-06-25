El Salvadorlu baba ve kızının üzücü fotoğrafı yankı yarattı

El Salvadorlu 25 yaşındaki bir baba ile 2 yaşındaki kızının Meksika ile ABD arasındaki Rio Grande Nehri'nden sınırı geçmeye çalışırken boğularak yaşamlarını yitirdiklerini gösteren fotoğraf büyük yankı uyandırdı.

Meksika'daki mahkeme kayıtlarına göre, Oscar R. ve eşi Tania A. Pazar günü tehlikeli olmasına rağmen Rio Grande Nehri üzerinden ABD'ye geçmeye karar verdi. Baba Oscar, kızı Valeria'yı tişörtünün içine sokup düşmemesini sağlayarak, sırtında nehri geçmeye çalıştı. Ancak şiddetli akıntıya kapılan baba ve kızı, 21 yaşındaki annenin gözü önünde boğularak, yaşamlarını yitirdiler. Baba ve kızın cansız bedenleri Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Matamoros'ta, nehrin kıyısında bulundu.

Cansız bedenleri sınırı geçmeye çalıştıkları yerin 500 metre uzağında bulundu

Fotoğraf ile olarak Meksika gazetesi La Jornada'da yayınlandı. Gazete, babanın önce kızını nehrin karşı kıyısına geçirdiğini, ancak anneye yardım etmek için Meksika tarafına geri döndüğünü yazdı. Gazete annenin anlattıklarına dayanarak verdiği haberde, küçük kızın suya atlaması üzerine, babanın kızına yardım için geri dönerek kızını tutmayı başardığı fakat ikisinin de akıntıya kapıldığı belirtildi. Kurtarma ekiplerinin saatlerce süren arama çalışmalarının ardından, baba ve kızın cansız bedenlerinin olayın meydana geldiği yerin yaklaşık 500 metre uzağında Pazartesi günü bulunduğu kaydedildi.

Daha iyi bir yaşam için ABD'ye gitmek istiyorlardı

Oscar R.'nin annesinin verdiği bilgilere göre, aile El Salvador'u 3 Nisan'da terk etti. Anne, geçen iki ayı Meksika'nın Guatemala sınırındaki Tapachula'da geçiren ailenin, daha iyi bir yaşam için ABD'ye gitmek istediğini aktardı.

El Salvadorlu baba ve kızına ait fotoğraf, 2015 yazında yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyeli bir ailenin çocuğu olan üç yaşındaki Alan Kurdi'nin Bodrum sahilindeki cansız bedenini gösteren fotoğrafı hatırlattı. Alan Kurdi'nin cansız bedenini gösteren fotoğraf da, dünya genelin büyük yankı yaratmış ve sığınmacı sorununu uluslararası toplumun gündemine taşımıştı.

Olay üzüntüyle karşılandı

El Salvadorlu baba ve kızının cansız bedenleri gösteren fotoğraf da büyük üzüntü ve tepkiyle karşılandı. El Salvador hükümeti olayı "trajedi" olarak nitelendirerek, yaşamını yitirenlerin ailesine acil maddi yardım sözü verdi.

Rio Grande Nehri ABD'ye geçmek isteyen sığınmacılar için tehlikeli bir yol

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da olayı üzüntüyle karşılayara, ABD'nin göçmenleri reddeden tutumunu eleştirdi. Obrador, insanların çölde veya Rio Grande Nehri'ni geçmeye çalışırken yaşamlarını yitirmelerine yol açan ABD'nin sığınmacıları reddeden tutumunu kınadıklarını söyledi.

ABD başkanlığı için Demokratlardan aday olmak isteyen Beto O'Rourke de Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu ölümlerden Trump sorumlu" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi de üzüntülerini dile getirdi. Grandi, "Oscar ve Valeria'nın ölümü, güvenli ve onurlu bir hayat için insanları tehlikeli bir yolculuğa çıkmak zorunda bırakan şiddet ve ümitsizliğe karşı koymanın başarısız kaldığını gösteriyor" dedi.

Meksika ile ABD sınırında yaşanan sığınmacı krizi son aylarda tırmandı. ABD sınır koruma polisleri Mayıs ayında göz altına aldığı Güney Amerikalı sığınmacı sayısının 144 bin olduğu belirtiliyor. Meksika sınırında acil durum ilan eden ABD Başkanı Donald Trump sınıra duvar inşa etmek istiyor. Meksika, ABD ile vardığı uzlaşma uyarınca sınıra yaklaşık 15 bin asker gönderdi. Askerler ükelerindeki yoksulluk ve şiddetten kaçan yaklaşık 144 bin Güney Amerikalı sığınmacıların ABD'ye geçmesini engellemek için görev yapıyor.

Video izle 01:21 Paylaş Meksikalı yetkililer göçmen konvoyunu hedef aldı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3HHq2 Meksikalı yetkililer göçmen konvoyunu hedef aldı

DW,AFP,dpa/JD,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe