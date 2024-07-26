El Chapo'nun oğlu ve ortağı yakalandı

El Chapo'nun oğlu Guzman Lopez ABD polisi ile iş birliği yaptı Fotoğraf: Uncredited/U.S. Department of State/AP/dpa/picture alliance

Meksika merkezli Sinaloa kartelinin iki önemli lideri ABD'nin El Paso şehrinde tutuklandı. Uyuşturucu çetesinin kurucusu "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez ve diğer kurucu ortak Ismael Zambada Garcia özel uçakla getirildikleri ABD'de karşılarında Amerikan polisini görünce teslim oldular.

ABD, Zambada Garcia'nın yakalanması için 15 milyon dolar ödül vaat ediyordu. Meksika'da 2016'da yakalanan ve ABD'ye iade edilen El Chapo ise halihazırda burada müebbet hapis cezasını çekiyor.

Operasyonun detaylarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı ancak Amerikan medyasına göre Guzman Lopez, sahte bir gerekçeyle Zambada'yı Meksika'nın güneyine doğru gitmek üzere uçağa binmeye ikna etti. Ancak ikiliyi taşıyan uçak kuzeye yöneldi ve sınırı geçerek ABD'ye indi. Fox News'e konuşan isimsiz kaynaklar Guzman Lopez'in daha önce ABD makamlarıyla bir anlaşma yaptığını ve "El Mayo" lakaplı Zambada'ya ihanet ettiğini söyledi.

Uyuşturucu karteli Sinaloa'nun kurucu ortağı Ismael "El Mayo" Zambada Fotoğraf: Uncredited/U.S. Department of State/AP/dpa/picture alliance

Mahkemeye çıkarılmaları beklenen ikili El Paso'da tutuklu bulunuyor.

Daha önce hiç hapis yatmayan 76 yaşındaki Zambada ABD'de uyuşturucu ticareti, cinayet ve kara para aklama dahil birçok suçlama ile karşı karşıya. Zambada, El Chapo'nun tutuklanmasının ardından Sinaloa kartelinin bir kısmının kontrolünü elinde bulunduruyordu.

ABD Adalet Bakanlığı operasyon ile "dünyanın en güçlü suç örgütlerinden birine büyük bir darbe vurulduğu" açıklamasını yaptı.

Uyuşturucu çetelerinin güç mücadelesine sahne olan 126 milyon nüfuslu Meksika'da geçen yıl 30 binden fazla cinayet işlendi. Yine 2023'de ABD'de ise aşırı doz uyuştucu kullanımı sonucu 107 binden fazla ölüm gerçekleşti.

dpa,AFP / MUK,TY

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