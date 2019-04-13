 El Beşir cezaevine gönderildi | DÜNYA | DW | 17.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

El Beşir cezaevine gönderildi

Sudan’da gerçekleştirilen askeri darbe sonucu tutuklanan devrik Devlet Başkanı El Beşir’in Hartum’daki bir cezaevine gönderildiği bildirildi.

Sudan'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski devlet başkanı Ömer el Beşir

Sudan'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan eski devlet başkanı Ömer el Beşir

Sudan'ın devrik lideri Ömer el beşir'in tutuklanarak başkent Hartum'daki Kobar Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi. Ailesinin Reuters'a verdiği bilgiye göre eski devlet başkanı 11 Nisan'da yapılan askeri darbeden bu yana başkanlık konutunda tutuluyordu.

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüş, ordu geçen hafta yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Darbe sonrasında yönetimi Askeri Geçiş Konseyi üstlenmişti.

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteğiyle askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten el Beşir Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. El Beşir hakkında insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılanması için uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

Öte yandan Uganda Dışişleri Bakanı Okello Oryem, Ömer el Beşir'e iltica hakkı tanımayı gündemine aldığını söyledi. Askeri Geçiş Konseyi daha önce yaptığı açıklamada El Beşir'i kendilerinin yargılayacağını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceklerini duyurmuştu.

DW, rtr / SÖ, EC

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Devlet başkanı ordudan, başbakan muhalefetten

Sudan’da Askeri Geçiş Konseyi ile muhalefet arasında saatler süren görüşmeler sonrasında bir açıklama yapıldı. Açıklamada devlet başkanının ordu kademesinden başbakanın muhalefet içerisinden seçileceği belirtildi. (15.04.2019)  

Sudan'da göstericiler askeri yönetime taleplerini sundu

Askeri darbe sonrası gösterilerin sürdüğü Sudan'da eylemciler askeri yönetimle bir araya geldi. Göstericiler, sivil hükümetin göreve gelmesi başta olmak üzere taleplerini konseye iletti. (14.04.2019)  

Sudan'da geçici yönetim: El Beşir rejiminin kökünü kazıyacağız

Sudan'da darbe sonrası iktidara gelen geçici yönetim, Ömer el Beşir rejiminin kökünü kazıma sözü verdi. Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, siyasi tutukluların serbest bırakılacağı açıklandı. (13.04.2019)  

Benzer içerik

Sudan Proteste in Khartum

Sudan'da geçici yönetim: El Beşir rejiminin kökünü kazıyacağız 13.04.2019

Sudan'da darbe sonrası iktidara gelen geçici yönetim, Ömer el Beşir rejiminin kökünü kazıma sözü verdi. Sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, siyasi tutukluların serbest bırakılacağı açıklandı.

Sudan Militär und Demonstranten in Khartoum

Sudan'da darbeden bir gün sonra istifa 13.04.2019

Sudan'da Ömer el Beşir yönetimine son veren darbenin ardından göreve gelen konseyinin lideri koltuğunu bıraktı. Sokakları terk etmeyen göstericiler El Beşir'le bağlantılı isimlerin geçiş döneminde yer almasını istemiyor.

Omar al-Bashir

Sudan'ın 30 yıllık lideri El Beşir istifa etti 11.04.2019

Haftalardır protestolarla çalkalanan Sudan'da ordunun "önemli bir açıklama" yapacağını duyurmasının ardından ülkenin 30 yıllık lideri El Beşir'in istifa ettiği bildirildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Endonezya Devlet Başkanı Widodo (solda) ve rakibi Subianto

Endonezya'da sandıklar kapandı

Endonezya'da halk, devlet başkanlığı ve parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Ülkedeki seçim süreci, Endonezya'da çekilmiş gibi paylaşılan bir Türkiye fotoğrafı dâhil yanıltıcı paylaşımlara da sahne oldu.  

FOTO-GALERİ

World Press Photo Contest 2019 | Gewinner Photo of the Year (Getty Images/John Moore)

Dünya Basın Fotoğrafı Ödülleri: 2019'un en çarpıcı kareleri

Dünya Basın Fotoğrafları Ödülleri'nin kazananları arasında yine birbirinden çarpıcı kareler yer aldı.  