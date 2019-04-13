El Beşir cezaevine gönderildi

Sudan'ın devrik lideri Ömer el Beşir'in tutuklanarak başkent Hartum'daki Kobar Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi. Ailesinin Reuters'a verdiği bilgiye göre eski devlet başkanı 11 Nisan'da yapılan askeri darbeden bu yana başkanlık konutunda tutuluyordu.

Sudan'da artan gıda fiyatlarını protesto amacıyla başlayan protestolar 30 yıllık Ömer el Beşir iktidarının sona ermesi çağrısında bulunan eylemlere dönüşmüş, ordu geçen hafta yönetime el koyduğunu açıklamıştı. Darbe sonrasında yönetimi Askeri Geçiş Konseyi üstlenmişti.

75 yaşındaki El Beşir, 1989 yılında İslamcıların desteğiyle askeri darbe sonucunda iktidarı ele geçirdi. Sudan'ı 30 yıl boyunca demir yumrukla yöneten el Beşir Darfur, Nuba Dağları gibi çatışma bölgelerinde yüzbinlerce insanın katledilmesinden sorumlu tutuluyor. El Beşir hakkında insanlığa karşı suç, soykırım ve savaş suçu işlediği gerekçesiyle yargılanması için uluslararası tutuklama kararı bulunuyor.

Öte yandan Uganda Dışişleri Bakanı Okello Oryem, Ömer el Beşir'e iltica hakkı tanımayı gündemine aldığını söyledi. Askeri Geçiş Konseyi daha önce yaptığı açıklamada El Beşir'i kendilerinin yargılayacağını, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne teslim etmeyeceklerini duyurmuştu.

DW, rtr / SÖ, EC

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