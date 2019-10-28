El Bağdadi’nin halefi kim olacak?

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından halefinin kim olabileceği ile ilgili spekülasyonlar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, El Bağdadi'nin halefi olarak görülen ismin de öldürüldüğünü açıkladı.

Trump Twitter paylaşımında, "Ebubekir El Bağdadi'nin yerine geçebilecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından yok edildiği az önce teyit edildi. Büyük olasılıkla bir numara olmak istiyordu, ama şimdi bir ölü" ifadesini kullandı.

Ancak Trump, bu ismin kim olduğu konusunda bilgi vermedi.

Bağdadi'nin sağ kolu sayılan IŞİD sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir'in ABD tarafından düzenlenen başka bir operasyonda öldürüldüğü ABD'li yetkililer tarafından dün teyit edilmişti.

Tahmin edilen isimler

Uzmanlar, El Muhacir'in de öldürülmesi ile El Bağdadi'nin yerine geçecek isimlerin sayısının azaldığını tahmin ediyor. Iraklı uzman Hişam El Haşemi'ye göre, Tunuslu Ebu Osman El Tunisi ve Hacı Abdullah olarak da bilinen Suudi Ebu Hasan El Cüzrevi, Bağdadi'nin yerine geçebilecek isimler arasında. Ebu Osman El Tunisi, IŞİD içinde danışmanlık hizmeti veren Şura Konseyi'nin yöneticiliğini yaparken, Ebu Hasan El Cüzrevi örgütün yürütme organı sayılan Delegeler Konseyi başkanlığı görevini yürütüyor.

Her iki ismin de Iraklı veya Suriyeli olmamasının bir dezavantaj olduğunu belirten El Haşemi, bu ülkelerden gelmeyen bir liderin örgüt içinde çatlaklara yol açabileceğine işaret ediyor. ABD'nin İdlib vilayetindeki operasyonu sonucu öldürülen IŞİD lideri El Bağdadi Iraklıydı.

Kardaş'ın öldüğü iddia ediliyor

El Bağdadi'nin halefi olabilecekler arasında Iraklı eski subay Abdullah Kardaş'ın da adı geçiyor. Kardaş, 2004 yılında El Bağdadi ile birlikte Bucca'daki ABD askeri hapishanesinde kalmıştı. IŞİD'in propaganda organı Amaq'ta birkaç ay önce yayımlanan bir açıklamada Kardaş, El Bağdadi'nin halefi olarak nitelendirilmişti. Ancak Amaq'ta yayınlanan açıklamanın sahte olduğu tahmin ediliyor. 2017 yılında ailesinden çok sayıda kişi Kardaş'ın öldüğünü duyurmuştu.

IŞİD, Suriye'deki son kalesi sayılan Bağuz'daki hakimiyetini bu yılın Mart ayında kaybetti. Aldığı yenilgilerle zayıflayan IŞİD'e bağlı binlerce kişinin cezaevinde olduğu, diğerlerinin ise saklandığı belirtiliyor. Bu nedenle de dağılan IŞİD hücreleri arasındaki iletişimin zorlaştığına dikkat çekiliyor.

Milisler diğer örgütlere katılabilir

Oxford Üniversitesi'nden Nate Rosenblatt, El Bağdadi'nin ölümünün ardından IŞİD yanlılarının örgüte olan bağlılıklarından vazgeçebileceğine veya yeni lidere sadakat göstermeyebileceklerine dikkat çekiyor. IŞİD milisleri arasında hâlâ Suriye'nin kuzey batısında aktif olan El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam (HTŞ) veya Dinin Muhafızları (Hurras El Din) adlı örgütlere katılımlar olabileceği belirtiliyor.

Boston Northeastern Üniversitesi'nden Max Abrahams ise, liderinin ölümünden sonra da IŞİD'in çözülmeyeceğini tahmin ediyor. IŞİD'in karar alma, operasyonlar ve yeni üye kazanma konusunda El Kaide'ye kıyasla daha merkeziyetçi olduğunu belirten Abrahams, bundan sonra örgütteki bu merkezi yapının çözülebileceğini dile getiriyor. El Bağdadi'nin yerine kimin geçeceğinin çok da önemli olmadığını ifade eden Abrahams, IŞİD'in her halükârda mevcudiyetini sürdüreceğinin ve bir tehdit olmayı sürdüreceğinin altını çiziyor.

El Bağdadi'nin cansız bedeni denize atıldı

ABD Başkanı Trump, Pazar günü yaptığı açıklamada, IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Suriye'nin kuzeyinde ABD tarafından düzenlenen operasyonda kaçarken sığındığı bir tünelde üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu öldüğünü duyurmuştu.

El Bağdadi'nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından açık denize atıldı. El Bağdadi'nin İslami kurallara göre gömüldüğünü kaydeden Reuters'e konuşan ABD'li yetkililer, cansız bedenin nereye atıldığı konusunda ise bilgi vermedi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de El Bağdadi'nin savaş hukukuna ve askeri prosedürlere uygun bir şekilde gömüldüğünü ifade etti. Washington'da bir basın toplantısında konuşan Milley, El Bağdadi'nin cansız bedeni üzerinde yapılan DNA testi sonucu ölen kişinin IŞİD lideri olduğunun teyit edildiği bilgisini de paylaştı.

AFP,Reuters/JD,BK

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