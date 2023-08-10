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Ekvador'da devlet başkanı adayı Villavicencio öldürüldü

3 saat önce

Ekvador'da devlet başkanlığı için yarışan Fernando Villavicencio uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkede olağanüstü hâl ilan edildi.

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Ecuador Präsidentschaftskandidat Fernando Villavicencio wurde in Quito erschossen
Fotoğraf: Karen Toro/REUTERS

Ekvador'da 20 Ağustos'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde başkanlık için yarışan adaylardan Fernando Villavicencio, Quito kentindeki seçim etkinliği sırasında vurularak öldürüldü. Saldırıda dokuz kişi de yaralandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada Villavicencio'yu vuran ve yaralı olarak yakalanan kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Ancak olayın detayları hakkında bir açıklama yapılmadı.

Sekiz aday yarışıyordu

59 yaşındaki Villavicencio, ülkesinde yolsuzlukla mücadele için yürüttüğü çalışmalarla tanınıyordu. Villavicencio, 20 Ağustos'taki seçimlerde devlet başkanı olmak için yarışan sekiz adaydan biriydi.

Olağanüstü hâl ilan edildi

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Villavicencio'nun öldürülmesinin ardından ülkede 60 günlük olağanüstü hâl ilan etti. Sosyal medya platformu YouTube üzerinden açıklama yapan Devlet Başkanı, "Güvenlik güçleri, vatandaşların güvenliğinin sağlanması, ülkenin huzuru ve 20 Ağustos'taki demokratik ve serbest seçimlerin yapılması için şu andan itibaren ülke genelinde harekete geçirildi" diye konuştu. Devlet Başkanı, Villavicenco'ya yönelik suikastın arkasında, organize suç örgütlerinin bulunduğunu belirtti.

Villavicenco'ya seçim etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi
Villavicenco'ya seçim etkinliği sırasında silahlı saldırı düzenlendi Fotoğraf: STRINGER/AFP/Getty Images

Yapılan son kamuoyu anketlerine göre öldürülen siyasetçi Villavicencio yüzde 13'lük oy oranıyla avukat aday Luisa Gonzalez'in ardından ikinci sırada yer alıyordu. Gonzalez, solcu eski Devlet Başkanı Rafael Correa'ya yakın bir isim olarak tanınıyor. Bu ayın başında bir açıklama yapan Villavicencio, kendisi ve ekibinin ölüm tehditleri aldığını duyurmuştu.

Ekvador'da Mayıs ayında Devlet Başkanı Lasso'ya yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından parlamentoda azil soruşturması başlatılmış, Devlet Başkanı da bunun üzerine meclisi feshederek erken seçimlere gidileceğini duyurmuştu.

AFP, epd / HT,EC

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