Ekvador’da cezaevi olayları: 116 ölü

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador'da bir cezaevinde yaşanan şiddet olaylarında 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, ülkede yayınlanan El Universal gazetesine yaptığı açıklamada, Çarşamba akşam saatleri itibarıyla, olay yerinde hala istikrarın sağlanamadığını bildirdi. Lasso ayrıca ülkedeki tüm cezaevlerini kapsayan bir olağanüstü hal ilan etti.

Ekvador'un liman kentlerinden Guayaquil'de bulunan cezaevinde yaşanan olaylarda şu ana dek 116 kişinin öldürüldüğü en az 80 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Ancak Devlet Başkanı Lasso, yetkililerin bu rakamların daha da artabileceğini belirttiklerini ve ülkenin dört bir yanından çok sayıda adli tıp uzmanının Guayaquil'e gönderildiğini aktardı.

Güvenlik Konseyi toplanıyor

Ekvador'un en büyük cezaevi olan söz konusu hapishanede, kapasitesinin çok üstünde, yaklaşık 10 bin tutuklu bulunuyor. Guillermo Lasso, cezaevlerindeki durumu görüşmek için Ekvador Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağıracağını ve aynı zamanda cezaevlerinin modernleştirileceğini ifade etti.

Guillermo Lasso

Guayaquil cezaevindeki olayların, tutuklu bulunan farklı çetelere üye kişiler arasında çıkan kavgayla başladığı ve hapishane içinde el bombaları atıldığı bildiriliyor. Yerel televizyon kanallarının yayınladığı görüntülerde de mahkumların, cezaevi pencerelerinden silahla ateş ettiği görüldü.

Geçen haftalarda da Ekvador‘un farklı bölgelerindeki cezaevlerinde şiddet olayları yaşanmış ve bu olaylarda yine yer yer patlayıcı maddeler kullanılmıştı. Ekvador'un nüfus bakımından en büyük kenti olan liman şehri Guayaquil, Güney Amerika yasa dışı kokain ticaretinin de en önemli aktarma noktası olarak biliniyor.

epd / ET,BK

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