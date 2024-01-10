Ekvador'da canlı yayında televizyon baskını

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da silahlı kişiler canlı yayın sırasında bir televizyon kanalını bastı.

Liman kenti Guayaquil'den yayın yapan TC Televisión adlı kamu kurumuna Salı günü makineli tüfek ve patlayıcılarla giren saldırganlar, kanalda bulunan gazetecileri rehin aldı ve stüdyoda ateş açtı.

Kanalın haber koordinatörü Leonardo Flores Moreno Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, saldırganların resepsiyondan girerek stüdyoya geçtiklerini, bu sırada kanal çalışanlarına da şiddet uyguladıklarını söyledi. Moreno ayrıca saldırganların binaya dinamit yerleştirdiklerini de kaydetti.

Yayın sırasında silah sesleri ve çığlıklar duyulurken, kar maskeli ve ağırlıkla siyah giyimli saldırganlardan bazıları kameraya el ve kol hareketleri yaptı.

Saldırganlardan biri canlı yayında, "Mafyayla oynanmayacağını anlasınlar diye yayındayız" diye seslendi.

Kanala operasyon düzenleyen Ekvador polisi, "düzenin yeniden sağlandığını" ve 13 saldırganın yakalandığını duyurdu.

Baskın sırasında binada bulunan iki kişinin yaralandığı belirtildi.

Ekvador'da rehine krizinin yaşandığı televizyon kanalı önünde askerler Fotoğraf: Marcos Pin/AFP/Getty Images

Uyuşturucu çeteleriyle mücadele

Ekvador'da hükümet uyuşturucu çeteleriyle mücadele ediyor.

Devlet Başkanı Daniel Noboa saldırının düzenlediği günden bir gün önce olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Olağaüstü hal kararı bir uyuşturucu çetesi liderinin yüksek güvenlikli bir cezaevinden firar etmesi üzerine alındı.

Pazartesi günü yayınlanan kararnameyle toplanma hakkı geçici olarak kısıtlanırken, 60 gün boyunca gece sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Ekvador'da cezaevlerinde bulunan çete mensupları güvenlik güçleri ile çatışıyor. Çıkan olaylarda bazı infaz koruma memurlarının rehin alındığı belirtiliyor. "Los Choneros" çetesinin "Fito" lakaplı lideri Adolfo Macías tutuklu bulunduğu cezaevinden firar etti. Ekvadorlu yetkililer Salı günü de "Los Lobos" adlı uyuşturucu çetesinin liderlerinden Fabricio Colón Pico'nun da cezaevinden kaçtığını bildirdi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ülkesinin içinde bulunduğu durumu "silahlı iç çatışma" olarak niteledi. Açıklamalara göre çetelerle hükümet güçleri arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Uyuşturucu kaçakçlığı ve cinayet suçlarının çok yoğun olduğu ülkede cezaevleri aşırı derecede dolmuş durumda. Çoğu kısmen suç örgütleri tarafından kontrol edilen cezaevlerinde çeteler arasında da sıklıkla çatışmalar yaşanıyor.

Ekim ayında devlet başkanı seçilen Noboa, son yıllarda ABD ve Avrupa'ya kokain kaçakçılığında önemli bir merkez haline gelen Ekvador'da uyuşturucuyla bağlantılı suç ve şiddetle mücadele edeceğini açıklamıştı.

dpa,Reuter,AFP/TY,EC

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?