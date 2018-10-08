 Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliği kabul etti | DÜNYA | DW | 13.06.2019

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DÜNYA

Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliği kabul etti

Eşcinsel iki çiftin başvurusunu değerlendiren Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasal olduğuna hükmetti. Karar, LGBTİ bireyler tarafından sevinçle karşılandı.

Ecuador | Verfassungsgericht erlaubt gleichgeschlechtliche Ehe (Getty Images/AFP/M. Pin)

Güney Amerika ülkelerinden Ekvador Anayasa Mahkemesi eşcinsel evliliğin yasal olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin dokuz üyesinden beşinin oyu ile alınan kararda aynı cinsiyete sahip iki kişinin evlenmesinin yasalara uygun olduğu belirtildi. İki eşcinsel çiftin başvurusunu değerlendiren mahkeme, bütün insanlar arasındaki eşitlik ilkesini ve ayrımcılık yasağını karara gerekçe olarak gösterdi.

Anayasa Mahkemesi'nin bağlayıcı nitelikteki hükmü, toplumunun büyük bölümü geleneksel, muhafazakâr ve Katolik dinine mensup olan ülkede tarihi bir adım olarak değerlendirildi. Ekvador'un anayasasında evlilik, kadın ve erkek arasındaki birliktelik olarak tanımlanıyor. Ancak 2015 yılında yapılan yasal düzenleme ile eşcinsel evlilikler de kabul edilmişti.

"Karar ilgili kurumlar tarafından uygulanmak zorunda"

Mahkemede red oyu kullanan dört üye, eşcinsel evliliğin yasallaşabilmesi için parlamentoda anayasa değişikliğine gidilmesini savunuyor. Ancak anayasa hukuku uzmanı Gustavo Medina, Anayasa Mahkemesi'nin kararının "yükümlülük” getirdiğine işaret ederek, kararın ilgili kurumlar tarafından uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Ecuador Homosexuelle Ehe

Javier Benalcazar (solda) - Efrain Sora çifti

Anayasa Mahkemesi'nin kararı LGBTİ bireyler tarafından sokaklarda sevinçle karşılandı. Başvuruyu yapan Efrain Soria, bu karar sayesinde eşitliğin sağlandığını belirterek, eşcinsellerin artık saklanmak zorunda kalmayacağını söyledi.

Güney Amerika'da eşcinsel evliliğe 2010 yılında ilk izin veren ülke Arjantin olmuştu. Ardından Uruguay, Brezilya ve Kolombiya'da da eşcinsel evlilik yasal olarak kabul edilmişti.

AFP/JD,ET

© Deutsche Welle Türkçe

 

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