 Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı | TÜRKİYE | DW | 25.06.2019

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TÜRKİYE

Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı. İmamoğlu'nun 2 milyon 303 bin TL borcu, 4 milyon 841 bin TL değerinde taşınmazı var.

Türkei Neuer Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu (Presseabteilung von Ekrem İmamoğlu)

24 Haziran seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı.

İmamoğlu'nun ekibi tarafından basın mensuplarına bir excel dosyası olarak iletilen belgeye göre Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi'nde kurucu ortak konumunda. 1993 yılında kurulan şirketin yüzde 60 hissesinin ve SSB Gayrimenkul Şirketi'nin hisselerinin yüzde 100'ünün İmamoğlu'na ait olduğu bilgisi belgede yer alıyor.

Mal varlığı beyanına göre İmamoğlu'nun iş insanı Hüseyin Tütüncü'ye 140 bin euro, hissedarı olduğu İmamoğlu İnşaat Şirketi'ne 250 bin TL, babası Hasan İmamoğlu'na da 1 milyon 913 bin TL borcu bulunuyor.

İmamoğlu'nun ayrıca sahibi olduğu SSB Gayrimenkul'den 3 milyon 603 bin TL alacağı var.

Türkei Handout Ekrem İmamoğlu Einkommen Vermögen

Banka hesabı bilgilerine göre İmamoğlu'nun Ziraat Bankası'nda 979 bin TL, Garanti Bankası'nda ise 418 bin TL birikimi bulunuyor.

254 bin TL değerinde bir jip ve Sigsauer marka bir silaha sahip olan İmamoğlu'nun 17 tane taşınmaz malı var. Dükkan, arsa ve konuttan oluşan İmamoğlu'nun tüm taşınmazlarının toplam değerinin toplam 4 milyon 841 bin TL olduğu belirtiliyor.

Mal beyanına göre İmamoğlu ve eşinin 841 bin TL değerinde altın ve mücevheratı da bulunuyor.

İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun mal varlığı da açıklandı. Mal beyanına göre Hasan İmamoğlu'nun İstanbul, Trabzon, Balıkesir, Aydın ve Yalova'da dükkan, tarla, konut gibi 15 adet taşınmazı bulunuyor.

DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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