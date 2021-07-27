 Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı′nda | Almanya | DW | 19.02.2022

Yeni DW ile tanışın

Yeni DW'nin beta sürümüne herkesten önce göz atın. Görüşünüzü bize bildirerek yeni DW'yi daha da geliştirmemize yardımcı olabilirsiniz.

Yeni DW'yi ziyaret edin

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Almanya

Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'nda

Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gelen Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.

Video izle 11:27

Multimedya Bölümü

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesinin başlangıç güzergahı olarak planlanan Karaburun sahilini ziyaret etti.

İmamoğlu: Kanal İstanbul olmayacak 27.07.2021

DW Haber - 21.10.2021

DW Haber - 21.10.2021 21.10.2021

DW Haber - 19.10.2021

DW Haber - 19.10.2021 19.10.2021

DW Haber - 10.06.2021

DW Haber - 10.06.2021 10.06.2021

İlgini çekebilir

İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası

İmamoğlu: Türkiye Avrupa'nın vazgeçilmez bir parçası 19.02.2022

Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gelen Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe’nin küresel ve bölgesel konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

17.06.2020, Türkei, Istanbul: Der Istanbuler Bürgermeister Ekrem Imamoglu. Seit einem Jahr ist der Oppositionspolitiker Bürgermeister von Istanbul. Sein Wahlsieg damals war auch ein Denkzettel für Präsident Erdogan. Doch der einstige Hoffnungsträger kämpft gegen die Übermacht aus Ankara - und nicht nur er. Foto: Linda Say/dpa | Verwendung weltweit

Münih Güvenlik Konferansı'nın sürpriz konuğu: İmamoğlu 15.02.2022

Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerinin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki sürpriz konukları arasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy poses as he is welcomed by German President Frank-Walter Steinmeier at the Bellevue palace in Berlin, Germany, July 12, 2021. REUTERS/Michele Tantussi

Zelenskiy: İstediğimiz tek şey barış 19.02.2022

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Zelenskiy, "İstediğimiz tek şey barış" diye konuştu.

Designated Munich Security Conference Chairman Christoph Heusgen speaks on stage during the 58th Munich Security Conference (MSC) in Munich, southern Germany on February 18, 2022. - The conference takes place until February 20. (Photo by Ina Fassbender / POOL / AFP) (Photo by INA FASSBENDER/POOL/AFP via Getty Images)

Münih Güvenlik Konferansı'nda "Felaket olur" uyarısı 18.02.2022

Rusya'ya "gerilimi düşür" çağrılarıyla başlayan Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna krizindeki tırmanışın "felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı.