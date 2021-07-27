Ekrem İmamoğlu Münih Güvenlik Konferansı'nda

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Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gelen Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı.
Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’ya gelen Ekrem İmamoğlu, DW Türkçe’nin küresel ve bölgesel konulara ilişkin sorularını yanıtladı.
Dünya siyasetine ve ekonomisine yön veren liderler ve kanaat önderlerinin katıldığı Münih Güvenlik Konferansı'nın bu yılki sürpriz konukları arasında İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bulunuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya geldi. Zelenskiy, "İstediğimiz tek şey barış" diye konuştu.
Rusya'ya "gerilimi düşür" çağrılarıyla başlayan Münih Güvenlik Konferansı'nda Ukrayna krizindeki tırmanışın "felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı.
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