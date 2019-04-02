Ekrem İmamoğlu görevi devraldı

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ya yapılan seçimlerden 17 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini Mevlüt Uysal'dan devraldı.

İmamoğlu, görevi devralmasından önce mazbatasını aldı. Maltepe'de oyların sayımının tamamlanmasının ardından hazırlanan mazbata İmamoğlu'na Çağlayan Adliyesi'ndeki İl Seçim Kurulu’nda verildi.

İstanbul'da oy sayım işlemlerini takip eden CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, İmamoğlu'nun mazbatayı imzalama anını Twitter hesabından paylaştı.

CHP'li ve İYİ Partililerden oluşan kalabalık İmamoğlu'na destek için adliye önünde toplanırken, İmamoğlu mazbatayı almasının ardından izdiham nedeniyle bir açıklama yapmayarak Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediye Binası'na gitti.

Devir teslim Saraçhane'de

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki devir teslim töreni öncesi kısa bir açıklama yapan İmamoğlu, "Ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım" dedi. Devir teslim sonrası bir açıklama yapacağını söyleyen İmamoğlu, "İstanbul büyükşehir belediyesinin her alanı halkına şeffaf bir şekilde açılacaktır" diye konuştu.

İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İmamoğlu'nun bütün İstanbul'u kucaklayan bir belediye başkanı olacağını belirtti.

Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da belediye başkanlığı koltuğuna oturmak için eski Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'a karşı yarışmıştı.

İstanbul'da oy sayımının sona ermesinin ardından hazırlanan birleştirme tutanaklarına göre, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AKP'nin adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 36 oy aldı. Birleştirme tutanakları, seçim sonuçları için kritik öneme sahip olan İstanbul'un Maltepe ilçesindeki oy sayımının gece saatlerinde sona ermesinin ardından hazırlandı.

AKP, İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için dün olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu. Bugün toplanan YSK, AKP'nin itirazını henüz karara bağlamadı.

AKP'nin başvurusundan bir gün sonra Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP de hem İstanbul'da hem de Maltepe'de seçimlerin yenilenmesi için YSK'ya başvuruda bulundu.

Yavuz: Organizeli bir iş

İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi öncesinde AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Ankara'da bir basın toplantısı düzenleyerek, İstanbul'daki seçimlerde kayıt dışı aktörlerin olduğunu söyledi. Yavuz, "Organizeli bir iş. Bu iş sadece CHP'ye gönül verenler tarafından yapılacak bir iş değil. Birileri bu işi şaibe altında bırakalım, seçim sistemini sorgular hale getirelim, başka tartışmalarla enerji kaybettirelim diyen, Türkiye'yi geçmişten beri bölmeye çalışan, Türkiye'nin kardeşlik iklimini altüst etmeye çalışan, başkalarının tetikçiliğini yapmaya çalışan unsurlar da bu işin içindedir" şeklinde konuştu. Yavuz, "Biz sandık başkanları üzerinden yürütülen bir organize usulsüzlük olduğunu düşünüyoruz" dedi.

CHP: Seçim yenilenmesi için delil yok

AKP'nin itirazlarına ilişkin açıklamasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulan dilekçede seçimin yenilenmesini gerektirecek "somut bilgi, belge, delil yok" dedi. "İçi bomboş bir hukuksuz taleple karşı karşıyayız" diye konuşan Erkek, seçim listelerinde usulsüzlük olması durumunda bunun kamu gücü olmadan yapılamayacağını savundu. Erkek, AKP'nin itirazında Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının itham edildiğini ifade etti.

DW/ÖA,JD

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