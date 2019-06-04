Ekrem İmamoğlu: Etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, memleketi Trabzon'da yaptığı konuşmada etnik kökeniyle ilgili söylemlere yanıt verdi. İmamoğlu, "Neymiş? Ekrem Pontus'muş. Neymiş? Ekrem teröristmiş. Allah akıl fikir versin” dedi. İmamoğlu, "Bir şey bulamıyorlar, Ekrem'in inancıyla, etnik kökeniyle uğraşıyorlar; ya kardeşim benim ailemi bu şehirde yaşayan herkes bilir, etnik köken üzerinden insana hakaret edilmez” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla gittiği Trabzon'da Atatürk Meydanı'nda halka seslendi. "Ne yazık ki ilerleyen yıllardaki seçimlerin tartışmalı hale geleceği sürecin arefesindeyiz” diyen İmamoğlu Trabzonluların desteğini istedi. İmamoğlu, "Burada bulunan tüm hemşehrilerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bana dua edin ve mutlaka İstanbul'daki yakınlarınızla konuşun” ifadesini kullandı.

Soylu'nun sözlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini kast ederek, "Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağında gelmedim” sözlerine de ilişkin olarak İmamoğlu, "Buradan bir devlet adamının kendine bir menzil oluşturup laf üretmesi de devlet adamlığına yakışmaz. Hoş değil” dedi. İmamoğlu, Herkesi terbiye ve ahlaka davet ediyorum. Allah'a şükür ben terbiyeli ve ahlaklı olmaya çalışacağım. Bunu aşan sözlere cevap vermeyeceğim çünkü seviyesine inmiş olurum” şeklinde konuştu.

İmamoğlu, ayrıca Soylu'nun Trabzon'da protesto edilmesini de doğru bulmadığını belirterek, "Her şey çok güzel olacak bir protesto değil ama bir protesto olmuşsa yanlış yapılmış. Neticede bir bakan geliyor. Herkes gelip gitmeli” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, Cizre'deki temaslarından sonra uğradığı memleketi Trabzon'da bir grup tarafından protesto edilmişti. Soylu havalimanında bir kişinin kendisine "Akıllı ol Süleyman Soylu” dediğini aktararak, "Ben akıllı olurum, ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato Dağı'ndan geldim” demişti.

DW/TY,JD

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