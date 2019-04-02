Ekrem İmamoğlu 17 gün sonra mazbatasını aldı

CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart'ya yapılan seçimlerden 17 gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mazbatasını aldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almak üzere İstanbul İl Seçim Kurulu'na çağrıldığını açıkladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Mazbatamızı alıyoruz..." yazdı.

İstanbul'da oy sayım işlemlerini takip eden CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş da İmamoğlu'na mazbata verilmesinin öncesi İl Seçim Kurulu Birleştirme Tutanağı'nı sosyal medyada paylaştı. Birleştirme tutanaklarına göre, Ekrem İmamoğlu 4 milyon 169 bin 765, AKP'nin adayı Binali Yıldırım ise 4 milyon 156 bin 36 oy aldı.

AKP, İstanbul'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için dün olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunmuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da belediye başkanlığı koltuğuna oturmak için eski Başbakan ve TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'a karşı yarışmıştı.

DW,ÖA,JD

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