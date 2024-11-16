Ekrem İmamoğlu'ndan Ahmet Türk'e destek ziyareti

Görevden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'e destek ziyaretinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kayyum uygulamalarına tepki gösterdi.

İmamoğlu ve beraberindeki heyet, 4 Kasım günü İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanan Türk'ü Mardin'deki evinde ziyaret etti.

Görüşmelerin ardından Türk ve İmamoğlu, gazetecilere açıklamada bulundu. Basın açıklamasında ilk sözü alan DEM Partili siyasetçi Türk, İmamoğlu ve beraberindekilerin ziyaretinden onur duyduklarını söyledi.

"Kayyum siyasetiyle bu ülkenin demokrasiye kavuşmasına imkan yok" diyen Türk, "Barışçıl, kucaklayıcı, eşitsizliğin ortadan kalktığı bir sürecin" gelişmesini istediklerini belirtti. Türk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimiz demokrasiye inananlar bunu çabası içindeyiz. İnanıyorum ki çok kısa bir sürede bu ülkede demokrasi gelir. Halklarımız kucaklaşır, ötekileştirilen politikalardan vazgeçilir. Adaletin ve eşitliğin olduğu bir düzen sağlanmış olur."

İmamoğlu: Dayanışma içerisindeyiz

Türk'ün ardından söz alan İBB ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı İmamoğlu, kayyum atamalarının kendisini "mahcup eden bir durum" olduğunu söyledi.

''Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak büyük bir mahcubiyetle kayyumu ve kayyuma karşı duruşumuzu, direncimizi, milletimizin seçme ve seçilme hakkının varlığını konuşuyoruz” diyen İmamoğlu, kayyum atamaları için "Bizi mahcup eden bir durumdur. Türkiye Cumhuriyeti devletimizi, milletimizi dünyaya ne yazık ki itibar noktasında kayba uğratan bir durumdur" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, "işte bütün bunlardan sıyrılmak adına bugün bir dayanışma" içerisinde olduklarını vurguladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü evinde ziyaret etti. Fotoğraf: Anka

İmamoğlu şu an CHP'li ve DEM Partili belediye başkanlarının "uğradığı hukuksuzluğa" savunduklarını, ancak "gelecekte kimsenin başına bu hukuksuzluk gelmesin diye" bugün Mardin'de olduklarını söyledi.

"Asla yılmayız"

İstanbul Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması ve bazı CHP'li belediyeler hakkında başlatılan inceleme ve soruşturmaların Ekrem İmamoğlu'nu engelleme ve önünü kapatmaya yönelik bir girişim olup olmadığını soran gazetecilere yanıtında ise İmamoğlu şunları söyledi: "Evet bu kötülükler olabilir mi? Olabilir. Ama çok dirençliyiz. Tahmin edemedikleri kadar dirençli, dirayetli, milletin hakkını savunma konusunda kararlı insanlarız. Bu dönemi hiç kimse unutmayacak. Bu ülkenin güçlü bir barışı, huzuru ve geleceğinin en iyi şekilde olması için, birbiriyle gerçekten samimi konuşan insanların inşa edeceği bir dönemin varlığı için koşuyoruz. Kararlı insanlarız. Asla yılmayız, asla geri durmayız. Bir milim de geri adım atmayız.''

Ahmet Türk'ün tarihi evinde yapılan ziyarete İmamoğlu'na CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Gül Çiftci ile Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de eşlik etti.

İmamoğlu, açıklamasının ardından beraberindekilerle Mardin'in tarihi yerlerini görmek ve esnaf ziyaretinde bulunmak üzere Ahmet Türk'ün evinden ayrıldı.

31 Ekim'de İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Özer'in tutuklanarak görevden alınması ve yerine kayyum atanması sonrasında 4 Kasım'da da DEM Partili Mardin, Batman ve Şanlıurfa Halfeti belediye başkanları görevden uzaklaştırılmış ve yerlerine kayyum görevlendirilmişti.

DW, ANKA/JD, CÖ

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