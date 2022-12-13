İmamoğlu davasında karar bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği" iddiasıyla yargılanmasına Çarşamba günü İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edilecek. İmamoğlu 4 yıl 1 aya kadar hapis ve Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca "siyasi yasak" talebiyle yargılanıyor.

Duruşma öncesinde TV100'e konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, adalete "güvenmek istediğine" işaret ederek, "Umarım kalplerinde adalet hissiyle ve en güçlü hukuk bilgileriyle karar versinler" dedi.

"Siyasi yasak gelirse ne yapacaksınız?" sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, "Vicdanıma ve ruhuma bu duyguyu yerleştirmiyorum. Ben hiç negatif düşünmeyi sevmem. Yarın kötü bir karar, böyle bir duygu hissetmiyorum, hissetmek de istemiyorum. Milletimiz adına da Türkiye Cumhuriyeti yargısı adına da istemiyorum. Ekrem İmamoğlu bundan en son zarar görecek kişi. Siyaseten fayda göreceğimi iddia edenler var. Ben öyle bir faydanın zerresini istemiyorum" diye konuştu.

Duruşmada karar bekleniyor

Bir önceki duruşmada İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hâkimin ihsas-ı reyde bulunduğunu (tarafını belli ettiği) ileri sürerek, reddi hâkim talebinde bulunmuştu. Hâkim ise bu talebi reddetmişti. Duruşma, avukat Polat'ın reddi hâkim talebinin üst mahkemeye gönderilmesi için 14 Aralık'a ertelenmişti. Üst mahkeme olan Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi de önceki hafta, İmamoğlu'nun avukatının yaptığı reddi hâkim talebinin reddine karar verdi.

Çarşamba günü yapılacak duruşmada ise mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

Kaftancıoğlu'ndan "İstanbul yargılanıyor" paylaşımı

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İmamoğlu'na destek olmak için tüm avukatlara adliyeye gelmeleri için çağrıda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından "Sadece İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu değil, 16 milyon İstanbullunun iradesi ve İstanbul yargılanıyor!" paylaşımında bulundu.

İmamoğlu'nun avukatı: Hâkim bir an önce karar vermek istiyor

İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, duruşma öncesinde ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, mahkemenin bir an önce karar vermek istediğini ve hâkimin müvekkiline ceza verme eğiliminde olduğunu kaydetti.

Avukat Polat, "Geçen duruşmada tanıklarımız dinlenmedi, uzman mütalaamız dikkate alınmadı. Dolayısıyla bir an evvel karar verme isteğini sözlü olarak söyledi hâkim bey" dedi.

Davada bir an önce karar verilmesi yerine "adil bir yargılama" yapılmasını talep ettiklerini vurgulayan Polat şunları söyledi:

"Adil bir yargılama yapılmasından ve bu beklentimizden hareketle tüm savunma delillerimizin toplanmasını tercih ediyoruz. Çünkü; bunlar olmadan, savunma delillerimiz toplanmadan adil bir yargılama yapılamayacak ve kamuoyunun vicdanında da bizim vicdanımızda da soru işaretleri çoğalacak."

Polat, "ahmak" sözünü ilk sarf eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı herhangi bir dava açılmamış olmasını da eleştirerek, "Bir 'ahmak' sözünü eden birisi var ilk kez. Bu sözü edene hiçbir işlem yok ama bu sözü iade edene bir dava açılmış durumda… Bunu, hiçbir hukukçunun vicdanının kabul edeceğini düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nun avukatı Polat, Çarşamba günü yapılacak duruşmada beklentilerinin "beraat kararı" olduğunu dile getirdi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2019'da İmamoğlu'nu kast ederek, "Avrupa Parlamentosu'na gidip, Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti.

İmamoğlu da buna yanıt olarak "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" karşılığını vermişti.

İmamoğlu, bu sözlerinin hedefinin YSK üyeleri değil, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu belirtiyor.

ANKA, DW/JD, BÖ