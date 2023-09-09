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Ekrem İmamoğlu: CHP değişirse, Türkiye değişir

9 Eylül 2023

İBB Başkanı İmamoğlu, 100'üncü yıl dönümünü kutlayan CHP ile ilgili Cumhuriyet'e yazdığı yazıda, "Ya değişerek yeni bir ilerlemenin asli motoru olacağız ya da aynı ataletle yerimizde sayacağız" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
Fotoğraf: ALP EREN KAYA/CHP

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 100'üncü yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyet gazetesine yazdığı yazıda, partide değişimin "kaçınılmaz" olduğunu vurguladı.

1923'ten beri yasalar önünde herkesin bir diğeriyle eşit vatandaş olduğu bir Cumhuriyet’te yaşıyor olmasında CHP’nin imzası olduğunu belirten İmamoğlu, "CHP’yi ve Cumhuriyeti kuranlar devleti gerçek anlamda güçlendirmenin yolunun güçlü ve milli bir ekonomi yaratmak ve toplumun refahını yükseltmek olduğunu gayet iyi biliyorlardı" dedi.

CHP'nin geride kalan 100 senenin en önemli aktörlerinden biri olmasına rağmen çok uzun zamandır iktidarda olmadığını ifade eden İmamoğlu, "Türkiye’ye hizmeti ve katkısı yerel yönetimlerde ortaya koyduğu çok değerli performansı bir yana bırakırsak, ülkenin ana muhalefet partisi olmakla sınırlı. 1950’den beri neredeyse gerçek anlamda hiç iktidar olmamış CHP, uzun yıllardır sanki ülkeyi yönetiyormuş ve tüm olumsuzluklardan sorumluymuş gibi bir algının öznesi yapılıyor" dedi.

CHP'nin bu durumu üzerine düşünülmesi gerektiğini vurguluyan İmamoğlu, "hep beraber bu durumu değiştirmenin yollarının bulunması" gerektiğini belirtti. "CHP son 43 yıldır zihni ve fiili bir değişememe sorunu yaşıyor" diyen İmamoğlu "1980'den bugüne dünya ve Türkiye muazzam biçimde değişirken, bu değişime ayak uyduramayan CHP kendisini adeta ebedi ve ezeli muhalefet partisi konumuna hapsetti. Dünya ve Türkiye değişirken CHP atalete düştü.Ne yazık ki atalete düşmemizin maliyeti büyük oldu" ifadesini kullandı.

İmamoğlu değişim vizyonunu, "CHP’yi, dünya ölçeğinde kriz yaşayan sosyal demokrasiye ilham veren, küresel seviyede saygın ve güçlü bir parti haline getirmek olmalıdır. Değişimin yeni vizyonu, bu ülkeye bir sıçrama daha yaşatarak, gelir dağılımını kökten düzelterek, yetenekli ve girişimci insanlara adil fırsatlar sunacak mekanizmalar kurmak olmalıdır" diye özetledi.

"CHP'nin ilk yapması gereken, vatandaşı dikkat ve empatiyle dinlemesi"

İlk yapılması gerekenin, vatandaşların "dikkat ve empatiyle dinlenmesi" olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Gerçekten bir değişim istiyorsak; bunu nasıl yapacağımıza dair modelimizi güven verici bir biçimde topluma izah etmek durumundayız. Bu modelde Türkiye’nin ihtiyacı olan büyük sıçramanın motor gücü kamunun kaynakları ile ülkenin ve dünyanın dehasının birleşmiş gücü olmalıdır" ifadesini kullandı.

CHP'ye eleştiri

Değişim konusunda bir diğer önemli bir meselenin CHP'nin politika üretme yöntemine dair olduğunu vurgulayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"İnsanlarımızın beklentilerini ve taleplerini sorgulamayan, kulağını millete vermeyen, kendi doğrusunu millete dayatan politika yapma alışkanlıklarımızı değiştirmek zorundayız. Partinin yapısı ve alışkanlıkları, halkın siyasete olan güvensizliği ve yaratılan korku siyasete katılım kapısını kapatıyor. Oysaki bugün toplumsal muhalefetin büyük katkısına ve yepyeni bir insan kaynağına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. İhtiyacımız olan insan kaynağı yalnızca politikaya katılmak konusunda en cesur olanlar değiller. Aynı zamanda en bilgili ve en yaratıcı olanlarımıza da ihtiyacımız var. Partinin kapısının bu insanlara açılması onların katılımının teşvik edilmesi şarttır. CHP, Türkiye'nin en yaratıcı zihinlerinin tüm yenilikçi projelerinin ilk adresi olmalıdır. Bunu başaramayan bir CHP'nin iktidar şansı olamaz."

"Bugün CHP ve onun liderliğindeki muhalefete iktidar vizesi vermeyen millet, Türkiye’yi sıçratarak zenginleştirecek, güçlü ve adil bir Türkiye'yi inşa edecek bir muhalefeti gördüğünde, tereddüt etmeden iktidara taşıyacaktır" diyen İmamoğlu, "İşte milletin CHP’yi değişime zorlamasının nedeni budur. Bizim en önemli, en acil görevimiz hep beraber bu muhalefeti yaratmaktır. Bunu yaratmanın yolu ülkenin tüm vatanseverlerini birleştiren yeni, kapsayıcı ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaktır" dedi.

Türkiye’nin çoğulcu demokrasiye ve sıçrayarak kalkınmaya ihtiyacı olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken değişmeye, bunun için yeni bir hikayeye ihtiyacı var. Biz de bu milletle bu hikayeyi yeniden yazacağız.  Bir tespit bir de vaatle bitireyim. Tespitim şu: CHP değişirse, Türkiye değişir. Vaadim de şu olsun: CHP değişecek, Türkiye değişecek" dedi.

DW / HT,AI

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