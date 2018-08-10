Ekonomistlerden TL’deki düşüşe sosyal medyada tepki

Türk Lirası'nın Dolar ile Euro karşısında hem sabah hem de öğlen saatlerinde rekor düzeyde değer kaybetmesinden sonra iktisatçılar Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulundu. Dolar 6 TL'yi geçerken Euro da 7 TL bandında seyrediyor. Öğle saatlerinde yaşanan artış Cumhubaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bayburt’ta konuşma yaptığı sırada gerçekleşti. "Dolar molar bizim yollarımızı kesmez" diyen Erdoğan, "Tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarımız var. Döviz kuruna, faizlere, tehditlere bakıp el ovuşturanlar hiç boşuna heveslenmesin" ifadesini kullandı.

Dolar ile Euro'nun TL karşısında değer kazanmasını Twitter hesabından yorumlayan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Prof. Dr. Yalçın Karatepe, TL'nin son 10 gün içerisinde yüzde 20 düzeyinde değer kaybettiğini belirtti. Karatepe aynı zamanda “Türkiye ekonomisi batıyor” diye de bir paylaşımda bulundu.

TL'nin kısa bir süre içerisinde büyük değer kaybetmesiyle ilgili fikirlerini Twitter hesabından paylaşan CHP'nin iktisatçı milletvekillerinden Selin Sayek Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yürüttüğü ekonomi politikaları nedeniyle eleştirdi. Böke, çözümün "Parlamenter demokrasiye dayanan çoğunlukçu değil çoğulcu, kurumlara ve kurallara dayanan, üreten, hakça paylaşan bir ekonomi” olduğunu belirtti.

Berlin Ekonomi ve Hukuk Üniversitesi'nden (HWR) Doç. Dr. Ümit Akçay da konuyla ilgili görüşlerini Twitter’da paylaştı. Türkiye'nin bir “döviz krizi yaşadığını” belirten Akçay, bu krizin etkilerinin çok ağır olacağını ve sorumlusunun da "siyasi iktidar” olduğunu ifade etti.

Ekonomi yazarı Uğur Gürses de yaptığı bir paylaşımda "Adı ‘Kırmızı Cuma'...adım adım buraya geleceğimizin herkes farkındaydı...” dedi. Bir diğer paylaşımında ise Gürses, "Açık bir ekonomide siyasetçilerin uzun süre hata yapma, kurum ve kurallardan kopma lüksü olamıyor...” diye yazdı.

DW/DÇÜ,BK

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