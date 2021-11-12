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Ekonomi

İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her tür faaliyet ekonomi başlığı altında inceleniyor.

Bir bilim dalı olan ekonomiye üretim, tüketim, ithalat ve ihracat gibi faaliyetler dahil ediliyor. Türkçede iktisat olarak da bilinen ekonomik faaliyetler makro ve mikro olmak üzere ikiye ayrılıyor. Makro ekonomi gelir dengesi, dış ticaret, istihdam, işsizlik gibi konulara eğilirken mikro ekonomide ise şirket bazlı faaliyetler ele alınıyor. Ekonomik göstergeler, ülkelerin ekonomik gücünü belirlemede önemli rol oynuyor.

A Turkish man uses his smartphone, in the Eminonu district of Istanbul, on March 21, 2014. Turkey's combative prime minister warned March 21, 2014 that he would eradicate Twitter in the wake of damaging allegations of corruption in his inner circle that have spread across social networks in recent weeks. 'We will wipe out Twitter. I don't care what the international community says,' premier Recep Tayyip Erdogan said at an election rally in the western province of Bursa. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Gençlik araştırması: "Her 3 gençten 1'i seçimlere katılmayabilir" 12.11.2021

Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instragram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.

Dolar rekor kırdı 10TL'ye dayandı & Mafya-siyaset ilişkisi | Nevşin Mengü Soruyor 12.11.2021

Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
Illustration: Türkische Lira, 10-Lira-Banknote, aufgenommen am 15.08.2018 in Osterode am Harz. Foto: Frank May/picture alliance | Verwendung weltweit

Dolar/TL kuru 9,98’e çıktı 11.11.2021

Dolar/TL kuru 9,98’e dayanarak tarihi zirveyi gördü. Türk Lirası‘ndaki düşüş ABD’de beklentilerin çok üzerinde açıklanan enflasyondan sonra ABD dolarının değer kazanmasının ardından geldi.
Copyright: ANKA Nachrichten Agentur, alle Rechte sind für DW frei.

Enerji faturası kabarıyor, kömüre rağbet artıyor 09.11.2021

Yüksek doğalgaz ve elektrik ücretleri karşısında dar gelirli vatandaş kömür ve odun gibi alternatiflere yöneliyor. Satıcılar düşen alım gücü ile birlikte vatandaşın artık torba ile kömür aldığını söylüyor.

Zwei Kinder gehen auf dem Weserdeich in Bremerhaven spazieren. Im Hintergrund der Schornstein der Chemiefabrik Kronos-Titan in Nordenham-Blexen auf der anderen Weserseite. Dort wird Titandioxid hergestellt. *** Two children walking on the Weser dyke in Bremerhaven In the background the chimney of the Kronos Titan chemical factory in Nordenham Blexen on the other side of the Weser Titanium dioxide is produced there

İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek 08.11.2021

Yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin GSYİH'larının 2100 yılına kadar yüzde 63,9 oranında küçüleceğini ortaya koydu.

DW Haber - 04.11.2021 04.11.2021

DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor
Tomatoes, green peppers and cucumbers at the Turkish market, August 2019

Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 19,89 oldu 03.11.2021

Türkiye'de Ekim ayında yıllık enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,89 artış kaydederek son 33 ayın zirvesine çıktı. En yüksek fiyat artışı gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu.
Türkei - Coronavirus: Markt Menschen mit Schutzmasken in Edirne, Türkei aus Angst vor der Covid-19 Pandemie

Hükümetin yeni paketi zam yağmuruna çare olabilecek mi? 02.11.2021

Enerjide zam yağmuru enflasyonun daha da artacağının habercisi. Hükümet ise fiyat artışlarına karşı dar gelirliyi koruyacak bir çalışma hazırlıyor. Ancak bunun için yeterli kaynağın bulunup bulunamayacağı tartışmalı.
Gaspipeline TAP (Transadriatische Pipeline/Trans Adriatic Pipeline) Die Kompressorstation (Verdichterstation) Kipoi in Griechenland ist Teil der Gaspipeline TAP, die seit Januar 2021 in Betrieb ist und Erdgas aus Aserbaidschan über Georgien, die Türkei, Griechenland und Albanien nach Italien transportiert. Die Fotos wurden im Oktober 2019 gemacht. Copyright: © Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG

BOTAŞ doğal gaz fiyatlarını artırdı 01.11.2021

BOTAŞ sanayi kuruluşları ve elektrik amaçlı doğal gaz kullanan kuruluşların tarifelerine yüzde 40’ın üzerinde zam yaptı. Zamma gerekçe olarak dünya enerji fiyatlarındaki yükseliş gösterildi.
30.10.2021 G20 state leaders pose during a family photo session at the start of the G20 summit in Rome, Italy, October 30, 2021. REUTERS/Yara Nardi

G20’den vergi cennetlerine son veren adıma onay 31.10.2021

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderleri kurumsal küresel asgari vergi oranını onayladı. Bu adımın uluslarası vergi kurallarına yeni bir temel taşı olması bekleniyor.
Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Euro Bölgesi'nde enflasyon son 13 yılın en yüksek düzeyinde 29.10.2021

Enerji fiyatlarındaki artış Euro Bölgesi'nde enflasyona tavan yaptırdı. Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1 olarak tespit edildi.
Containers at the Port of Haydarpaşa in Istanbul, Turkey, August 2019

98'inci yılında Türkiye ekonomisi umut vermiyor 28.10.2021

Cumhuriyet'in kuruluşu 98. yaşına girerken, Türkiye ekonomisine ilişkin kaygılar 100. yıla doğru artıyor. 40 yıldır dünya ticaretindeki payını büyütemeyen Türkiye, G20 içinde en düşük milli gelire sahip ülke konumunda.

Ekonomi uzmanları: Enflasyondaki yükseliş devam edebilir 28.10.2021

Merkez Bankası Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahmininin yüzde 14'ten yüzde 18,4'e çıkarıldığını açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan ekonomi uzmanları, yıl sonuna kadar bu tahminin aşılabileceği görüşünü dile getirdi.

DW Haber - 28.10.2021 28.10.2021

Ekonomistler: "Enflasyon tahmini yıl sonuna dek aşılabilir". Şebnem Şirin cinayetine tepki: "Öldürülen ben olabilirdim". İzmir depreminin 1. yıldönümü. 98. yılında Türk ekonomisi: G-20'de milli gelir anlamında son sırada

"Coworking" sektörü hızla büyüyor I Ortak çalışma alanları neden tercih ediliyor? 26.10.2021

‘Esnek çalışma modeli’nin artan popülaritesi ile yeniden tanımlanan ‘ofis’ kavramı, pandemi ve firmaların hızla geçiş yaptığı uzaktan veya hibrit çalışma modelleri nedeniyle, özellikle İstanbul’da ‘coworking’ (ortak çalışma) alanlarına olan talepte artışa yol açtı. Uzmanlara göre, son bir yılda coworking sektörü dünya genelinde yüzde 40 civarında büyüdü.
Üç kamu bankasından faiz indirimi kararı

Üç kamu bankasından faiz indirimi kararı 25.10.2021

Merkez Bankası'nın politika faizini 2 puan indirmesinin ardından kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kurumsal kredi faiz oranlarında indirim yaptı. İndirim ticari krediler ile konut kredilerini kapsıyor.
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