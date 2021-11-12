İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her tür faaliyet ekonomi başlığı altında inceleniyor.

Bir bilim dalı olan ekonomiye üretim, tüketim, ithalat ve ihracat gibi faaliyetler dahil ediliyor. Türkçede iktisat olarak da bilinen ekonomik faaliyetler makro ve mikro olmak üzere ikiye ayrılıyor. Makro ekonomi gelir dengesi, dış ticaret, istihdam, işsizlik gibi konulara eğilirken mikro ekonomide ise şirket bazlı faaliyetler ele alınıyor. Ekonomik göstergeler, ülkelerin ekonomik gücünü belirlemede önemli rol oynuyor.