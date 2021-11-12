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İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her tür faaliyet ekonomi başlığı altında inceleniyor.
Bir bilim dalı olan ekonomiye üretim, tüketim, ithalat ve ihracat gibi faaliyetler dahil ediliyor. Türkçede iktisat olarak da bilinen ekonomik faaliyetler makro ve mikro olmak üzere ikiye ayrılıyor. Makro ekonomi gelir dengesi, dış ticaret, istihdam, işsizlik gibi konulara eğilirken mikro ekonomide ise şirket bazlı faaliyetler ele alınıyor. Ekonomik göstergeler, ülkelerin ekonomik gücünü belirlemede önemli rol oynuyor.
Nevşin Mengü Soruyor'da ekonomist Emrah Lafçı doların neden rekor kırdığını yorumladı ve ihracata dayalı büyüme modelinin bedelini sabit gelirli insanların ödediğini söyledi. Yayının diğer konuğu Eski Bakan Fikri Sağlar ise "Ülkücü mafya"nın tehdidiyle ülkede bir korkutma ortamının yaratıldığını söyledi ve ekledi: "İnsanları korkutarak seçimleri kendi yönlerine doğru çevirmek için oyun oynanıyor."
DW Haber'de bugün: Yapılan her zam alışveriş sepetini küçültüyor; HDP'li vekiller 5 yıldır tutuklu: "Kürt siyasi eliti tüm unsurlarıyla cezalandırıldı"; Açık görüş yasağı devam ediyor: Normalleşme cezaevlerini teğet geçti; Gri pasaportla insan kaçakçılığı davası başlıyor
‘Esnek çalışma modeli’nin artan popülaritesi ile yeniden tanımlanan ‘ofis’ kavramı, pandemi ve firmaların hızla geçiş yaptığı uzaktan veya hibrit çalışma modelleri nedeniyle, özellikle İstanbul’da ‘coworking’ (ortak çalışma) alanlarına olan talepte artışa yol açtı. Uzmanlara göre, son bir yılda coworking sektörü dünya genelinde yüzde 40 civarında büyüdü.