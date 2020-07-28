 Ekonomi ve finans kuruluşları tetikte | EKONOMİ | DW | 07.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

EKONOMİ

Ekonomi ve finans kuruluşları tetikte

Türkiye'de döviz kurlarındaki tırmanış sonrası ekonomi ve finans kuruluşları tetikte. Piyasaları tedirgin eden yükseliş sonrası Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği dün akşam olağanüstü bir toplantı düzenledi.

default

Merkez Bankası ile Türkiye Bankalar Birliği'nin dün akşam düzenlediği olağanüstü toplantı sonrası Türkiye Bankalar Birliği bu sabah bir açıklama yaptı. İşbirliğine vurgu yapılan açıklamada, "toplantıda güçlü koordinasyon, yakın iletişim ve pozitif katkı yaklaşımıyla piyasalardaki gelişmeler ve normalleşme dönemine ilişkin ilgili kurumlar tarafından alınan kararların değerlendirildiği" belirtildi.

Toplantıda banka genel müdürlerinin görüşlerini aktardığı, ardından da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın önümüzdeki dönemde likidite yönetimi ve fonlama politikasına yönelik bilgilendirmede bulunduğu ifade edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben'in de salgın döneminde devreye alınan düzenlemelerin etkilerine ve normalleşme dönemine ilişkin düşünülen politikalara yönelik değerlendirmeler yaptığı vurgulandı.

TCMB Başkanı Murat Uysal

TCMB Başkanı Murat Uysal

Merkez Bankası ve BDDK'nın açıklamaları

Türk Lirası'nın Amerikan Doları ve euro karşısındaki büyük değer kaybının ardından dün bir açıklama yapan TCMB, piyasalarda oluşan fiyat gelişmelerinin "yakından izlendiğini" ve "fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, eldeki bütün araçların piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanılacağını açıklamıştı.

BDDK da Uluslararası Kalkınma Bankaları (UKB) için sağlanan "TL’ye erişim kısıtlamalarından muafiyeti"nin, UKB’ler dışındaki yurtdışında yerleşik tüm bankaları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurmuştu.

Döviz kurlarında bugün

Bugün döviz piyasalarındaki işlemlerde ise dolar en düşük 7.2144 lira ve en yüksek 7.2997 lirayı gördükten sonra 7.29 – 7.30 lira aralığında hareket ettiği belirtiliyor. Euro da en düşük 8.5597 lira ve en yüksek 8.6528 lirayı gördükten sonra 8.63 – 8.64 lira aralığında seyrediyor.

DHA/HS,ETO

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türk Lirası, Dolar karşısında büyük değer kaybetti

Türk Lirası dolar karşısında gün içinde büyük değer kaybetti. 1 Amerikan Doları 7,2850 Türk Lirası’ndan işlem gördü.  

Dış kaynak endişesi, TL’yi eritiyor

Türk Lirası’nın ABD Doları karşısındaki değer kaybı, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Ekonomistlere göre, hükümetin kısa zamanda dış kaynak bulamaması halinde dolardaki yükseliş sürecek.  

Benzer içerik

Goldbarren

Altında ve dövizde yükseliş sürecek mi? 28.07.2020

Altın ve döviz kurlarındaki ani yükseliş, piyasaları dalgalandırdı. Küresel gelişmeler gram altını 430 TL’nin üstüne taşırken Euro/TL de rekor kırdı. Uzmanlara göre, altının ons fiyatı 2500 dolara kadar çıkabilir.

DW Haber - 06.08.2020 06.08.2020

Dolar/TL kuru rekor kırdı. Peki bu vatandaş için ne anlama geliyor? Diyanet'in siyasallaşması tartışması sürüyor. Almanya'da tespit edilen koronavirüs vakaları yeniden 1000 sınırını aştı. Virologlar durumdan endişeli. Nazım Hikmet'in "Kız Çocuğu" şiirini yazdığı Hiroşimalı küçük kızın hikayesi kitap oldu.

Türkei Fotoreportage Wirtschaft

Eylül korkusu: Ekonomiyi neler bekliyor? 03.08.2020

Hükümet, eriyen rezervler nedeniyle kurları tutmakta zorlanınca, gözler bayram sonrası beklenen döviz yükselişine döndü. Ekonomi yazarı Sağlam’a göre rezervler tükenecek endişesi, Eylül’de ekonomiyi sallayabilir.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Merkez Bankası: Gelişmeler yakından izleniyor

TL’nin gün içinde yaşadığı büyük değer kaybı ile ilgili bir açıklama yapan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, "elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda" kullanacağını duyurdu.  

FOTO-GALERİ

default

Fotoğraflarla Beyrut'taki korkunç patlama

Lübnan'ın başkenti Beyrut'a sarsan patlamada en az 100 kişi hayatını yitirdi, binlerce de yaralı var.  