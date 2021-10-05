 Ekonomi uzmanları: Enflasyondaki yükseliş devam edebilir | GÜNDEM | DW | 28.10.2021

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GÜNDEM

Ekonomi uzmanları: Enflasyondaki yükseliş devam edebilir

Merkez Bankası Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahmininin yüzde 14'ten yüzde 18,4'e çıkarıldığını açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan ekonomi uzmanları, yıl sonuna kadar bu tahminin aşılabileceği görüşünü dile getirdi.

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2021 yılının son enflasyon raporu bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklandı. Kavcıoğlu, 2021 sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yükseltildiğini belirterek, enflasyon tahmininin yüzde 14'ten yüzde 18,4'e çıkarıldığını duyurdu. 

Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon tahmininin yıl sonuna kadar aşılabileceğine belirterek, enflasyon üzerindeki geçici etkilerin Türkiye için kalıcı hale gelebileceğine dikkat çekiyor. 

Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz! 

Emre Eser

© Deutsche Welle Türkçe 

 

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