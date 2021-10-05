Ekonomi uzmanları: Enflasyondaki yükseliş devam edebilir

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Merkez Bankası Kavcıoğlu, 2021 yılı enflasyon tahmininin yüzde 14'ten yüzde 18,4'e çıkarıldığını açıkladı. DW Türkçe'ye konuşan ekonomi uzmanları, yıl sonuna kadar bu tahminin aşılabileceği görüşünü dile getirdi.
2021 yılının son enflasyon raporu bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklandı. Kavcıoğlu, 2021 sonuna ilişkin enflasyon tahmininin yükseltildiğini belirterek, enflasyon tahmininin yüzde 14'ten yüzde 18,4'e çıkarıldığını duyurdu.
Ekonomistler ise Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon tahmininin yıl sonuna kadar aşılabileceğine belirterek, enflasyon üzerindeki geçici etkilerin Türkiye için kalıcı hale gelebileceğine dikkat çekiyor.
Ayrıntıları videoda izleyebilirsiniz!
Emre Eser
© Deutsche Welle Türkçe
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, bu yıl için enflasyon tahminini yüzde 18,4'e, gıda enflasyonu varsayımını da yüzde 23,4'e yükselttiklerini açıkladı.
TCMB’nin 2 puanlık sürpriz faiz indirimi kararı sonrasında, Türk Lirası’ndaki değer kaybı durdurulamıyor. Dolar ve Euro’ya karşı tarihinin en düşük seviyesine inen TL’deki gerilemenin devam etmesinden endişe ediliyor.
DW Türkçe, Merkez Bankası’nın kur ve enflasyonu artıracağını bildiği halde neden faizleri 2 puan indirdiği bilgisine ulaştı. Ekonomi yazarı Erdal Sağlam’ın aldığı bilgiye göre amaç tek bir sektörü canlandırmak.