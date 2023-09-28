Ekonomi toplantısında yastık altındaki altınlar konuşuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bu yıl dördüncü kez düzenlenen (EKK) toplantısı sona erdi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantının ardından X hesabından açıklama yaptı:

Yılmaz'ın toplantıda alınan kararlara ilişkin açıklaması şöyle:

"Ekonomik iyileşmeyi ve kalıcı istikrarı sağlamak hedefiyle, bugünkü EKK toplantımızın ana gündemi, ülkemiz finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler oluşturmuştur. Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılmasını hedefliyoruz."

Yastık altı altınlar ve dijital lira

Katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla yeni stratejiler ve yol haritalarını istişare ederken Türk lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmaların da değerlendirildiğini belirten Yılmaz, "Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan ilave adımlar ile dijital para uygulamaları ve dijital varlıkların geleneksel ödeme sistemlerine karşı oluşturabileceği riskler ve çözüm önerileri ile Dijital Türk Lirası Projesi'nde gelinen son aşamayı da ele aldık. Aile ve Gençlik Bankası’na ilişkin çalışmalar ve önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan kanun teklifini de istişare ettik" dedi.

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Yılmaz toplantıda ayrıca katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik mekanizmalar ile Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıklarının da değerlendirildiğini belirtti.

ANKA / TY,ET

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