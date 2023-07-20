Ekmek üreticilerinden 12 lira talebi

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu bugün "Ekmek 12 TL oluyor" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Son günlerde hemen hemen bütün ürünlere zam geldiğini, bu zamların pek çok üründe olduğu gibi ekmekte de maliyeti artırdığını belirten Kavuncu, artışın, içinde bulunulan büyük ekonomik krize bağlı olduğunu söyledi.

Kavuncu, "Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, döviz kurunun sürekli artması ve bunlara bağlı olarak tarım ve ekmekçilik sektöründe hammadde fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı hem ekmek üreticilerimiz hem de tarım sektörü büyük bir ekonomik krizdedir" dedi. Tarım ve gıda ürünlerinde enflasyonunun neredeyse yüzde 300 olduğunu söyleyen Kavuncu, hükümetin izlediği ekonomik kalkınma politikaları ve enflasyonla mücadele programının derhal değiştirilerek ekonominin düze çıkarılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

Ekmeğin maliyeti 10 TL olacak beklentisi boşa çıktı

Kavuncu, son birbuçuk yılda yaşanan mazot, elektrik, doğal gaz fiyatlarındaki artış, inşaat, emlak fiyatlarının artması, taşıt fiyatları, asgari ücret artışı ve vergi zamlarından dolayı ekmeğin de maliyetinin artması ve buna göre Türkiye genelinde 250 gram ekmeğin 7-10 TL civarında fiyatlanmasının beklendiğini belirterek "Ancak TBMM'den yeni geçen Torba Yasa ve beraberinde getirilen vergi artışları yüzünden, maliyetin 10 TL bandına çıkması bekleniyor. Bu yüzden ekmek fiyatının 12 TL olması planlanıyor" dedi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu bugün "Ekmek 12 TL oluyor" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Fotoğraf: ANKA

"Federasyon olarak Cumhur İttifakı'na destek verdik"

Kavuncu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Mayıs 2023 seçimlerinde "yüz yılın ekonomi kabinesi" kurulacağına duydukları inançtan ve MHP'nin de desteğinden dolayı seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini kaydetti. Ancak seçim öncesi verilen taahhütlerin daha sonra yerine getirilmediğini, TBMM'de grubu bulunan partilerin seçimlerden sonraki ek bütçe görüşmeleri sırasında, Torba Yasa geçerken de hiçbir önlem ve tedbir almadığını ve verilmesi gereken tepkileri göstermediğini iddia ederek eleştirdi. Kavuncu, böylece Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 TL olma zarureti doğduğunu kaydetti.

ANKA / ETO, BK

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