  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Aşırı sıcaklar
ToplumTürkiye

Ekmek üreticilerinden 12 lira talebi

11 dakika önce

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu, Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 lira olmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı.

https://p.dw.com/p/4UCBh
Milyonlarca insan için ekmek en temel gıda maddesi.
Milyonlarca insan için ekmek en temel gıda maddesi. Fotoğraf: Adem Alta/AFP

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu bugün "Ekmek 12 TL oluyor" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı. Son günlerde hemen hemen bütün ürünlere zam geldiğini, bu zamların pek çok üründe olduğu gibi ekmekte de maliyeti artırdığını belirten Kavuncu, artışın, içinde bulunulan büyük ekonomik krize bağlı olduğunu söyledi.

Kavuncu, "Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, döviz kurunun sürekli artması ve bunlara bağlı olarak tarım ve ekmekçilik sektöründe hammadde fiyatlarında yaşanan artışlardan dolayı hem ekmek üreticilerimiz hem de tarım sektörü büyük bir ekonomik krizdedir" dedi. Tarım ve gıda ürünlerinde enflasyonunun neredeyse yüzde 300 olduğunu söyleyen Kavuncu, hükümetin izlediği ekonomik kalkınma politikaları ve enflasyonla mücadele programının derhal değiştirilerek ekonominin düze çıkarılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. 

Ekmeğin maliyeti 10 TL olacak beklentisi boşa çıktı

Kavuncu, son birbuçuk yılda yaşanan mazot, elektrik, doğal gaz fiyatlarındaki artış, inşaat, emlak fiyatlarının artması, taşıt fiyatları, asgari ücret artışı ve vergi zamlarından dolayı ekmeğin de maliyetinin artması ve buna göre Türkiye genelinde 250 gram ekmeğin 7-10 TL civarında fiyatlanmasının beklendiğini belirterek "Ancak TBMM'den yeni geçen Torba Yasa ve beraberinde getirilen vergi artışları yüzünden, maliyetin 10 TL bandına çıkması bekleniyor. Bu yüzden ekmek fiyatının 12 TL olması planlanıyor" dedi.

Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu bugün "Ekmek 12 TL oluyor" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı
Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Başkanı Murat Kavuncu bugün "Ekmek 12 TL oluyor" başlıklı yazılı bir açıklama yaptı.Fotoğraf: ANKA

"Federasyon olarak Cumhur İttifakı'na destek verdik"

Kavuncu, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyonu olarak Mayıs 2023 seçimlerinde "yüz yılın ekonomi kabinesi" kurulacağına duydukları inançtan ve MHP'nin de desteğinden dolayı seçimlerde Cumhur İttifakı'nı desteklediklerini kaydetti. Ancak seçim öncesi verilen taahhütlerin daha sonra yerine getirilmediğini, TBMM'de grubu bulunan partilerin seçimlerden sonraki ek bütçe görüşmeleri sırasında, Torba Yasa geçerken de hiçbir önlem ve tedbir almadığını ve verilmesi gereken tepkileri göstermediğini iddia ederek eleştirdi. Kavuncu, böylece Türkiye genelinde ekmek fiyatlarının 12 TL olma zarureti doğduğunu kaydetti.

ANKA / ETO, BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşılabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Buğday fiyatları savaşın başlamasından bu yana iki kat arttı

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Buğdayın fiyatı nasıl belirleniyor?

Buğdayın fiyatı iki katına çıktı. Bunun nedenleri arasında Ukrayna'daki savaş da var ama tek nedeni bu değil. Buğday fiyatı nasıl belli oluyor ve borsaların bununla ilişkisi ne?
Ekonomi14 Haziran 2022

AB'de ekmeğe rekor zam

AB'de ekmeğe rekor zam

Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'da ekmek fiyatlarının rekor düzeyde artmasına yol açtı. AB'de ekmeğe ortalama yüzde 18 zam geldi.
Gıda güvenliği19 Eylül 2022
Diyarbakır'daki protesto gösterisine çevre illerden de çok sayıda kişi katıldı

"Geçinemiyoruz" mitinglerinin ilki Diyarbakır ve İzmir’de yapıldı

"Geçinemiyoruz" mitinglerinin ilki Diyarbakır ve İzmir’de yapıldı

KESK tarafından hayat pahalılığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen "Geçinemiyoruz" mitinglerinin ilki Diyarbakır ve İzmir’de yapıldı. Mitinge katılan emek örgütlerinin üyeleri, insanca bir yaşam istediklerini söyledi.
Toplum18 Aralık 2021
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Faizde "yetmez ama evet" dönemi

Ekonomi21 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkei | Pressekonferenz - Ekrem Imamoglu

CHP'deki "Zoom" krizi: Değişimin başlangıcı mı?

CHP'deki "Zoom" krizi: Değişimin başlangıcı mı?

Politika4 saat önce
Bir elden diğerine uzatılan 20 dolarlık çok sayıda banknot

Dolardaki yükseliş sürecek mi?

Dolardaki yükseliş sürecek mi?

Ekonomi22 saat önce
Anayasa Mahkemesi

AYM'den 24 yıl sonra gelen hak ihlali kararı

AYM'den 24 yıl sonra gelen hak ihlali kararı

Hukuk ve Adalet19 Temmuz 2023
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

RTÜK'te sonbaharda dengeler değişebilir mi?

RTÜK'te sonbaharda dengeler değişebilir mi?

Politika19 Temmuz 2023
Soldan sağa: Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni - (16.07.2023 / Tunis)

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

AB-Tunus göç mutabakatında "geri kabul" ayrıntısı

Göç18 Temmuz 2023
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Baerbock: Putin'e diğer ülkeler de baskı yapmalı

Politika18 Temmuz 2023
Ana sayfaya dön