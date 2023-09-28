Ek MTV'nin iptali için başvuran CHP'ye AYM'den ret

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin bu yıla mahsus olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin bu yıla mahsus olarak getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) düzenlemesinin iptali talebiyle yaptığı başvuruyu oy birliğiyle reddetti.

AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1'inci maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle yapılan başvuruyu esastan görüştü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yüksek Mahkeme, Kanun'un, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmesini düzenleyen 1'inci maddesinin ilgili hükümlerinin Anayasa'ya uygun olduğuna ve iptal isteminin reddine karar verdi.

Oy birliğiyle alanına kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

İki taksit hâlinde ödeniyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından TBMM'den geçirilen 1 trilyon 150 milyar 496 milyon 400 bin liralık ek bütçede, bu yıl ikinci kez MTV alınması da düzenlenmiş ve ek MTV'den 32 milyar 662 milyon 87 bin lira gelir hedeflenmişti.

Düzenleme ile 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere getirilen bu vergi kapsamındaki ödemelerin Ağustos ve Kasım ayları olmak üzere iki taksit hâlinde ödenmesi kararlaştırılmıştı.

CHP, söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. AYM'nin aldığı ret kararıyla ek MTV düzenlemesi yürürlükte kalmış oldu.

CHP’nin başvurusunda, ek MTV düzenlemesinin Anayasa'nın "hukuk devleti", "sosyal devlet", "eşitlik", "adalet", "verginin genelliği ve adaleti", "herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi" ilkelerini ihlal edildiği öne sürülmüştü.

AYM 1999 yılında yapılmış benzer düzenlemeyi Anayasa'ya uygun görürken 2003 yılında ise benzer başvuruyu Anayasa'ya aykırı bulmuştu.

DW,ANKA/CÖ,EC

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