Ekşi Sözlük'e yeniden erişim engeli

Ekşi Sözlük'e erişim, siteye getirilen yasağın kaldırılmasından bir gün sonra yeniden engellendi. Prof. Dr. Yaman Akdeniz, sitenin yeniden açılması için başlatılması beklenen AYM sürecinin yıllar alabileceğini belirtti.

Ekşi Sözlük'e erişim, siteye getirilen yasağın Ankara 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmasının ardından bugün yeniden engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 21 Şubat 2023'te Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirmişti. Engel kararı, dün Ankara 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmış ve Ekşi Sözlük yeniden erişime açılmıştı.

ANKA'nın haberine göre; BTK, mahkemenin engel kaldırma kararına itiraz etti. Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği, BTK'nın itirazını kabul etti ve Ekşi Sözlük'e erişim bugün yeniden engellendi.

Ekşi Sözlük, erişim engelinin kaldırılmasına yönelik kararı Twitter hesabından paylaşmıştı.

Akdeniz: AYM süreci yıllar sürer

İfade Özgürlüğü Derneği'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Ekşi Sözlük'e yönelik erişim engelinin kaldırılması için artık sadece Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurulabileceğini ancak bu sürecin tamamlanmasının yıllar alabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Akdeniz, konuyla ilgili tweet'inde, "Karar bu aşamada 'kesin' olduğu için tek çare Anayasa Mahkemesi'ne başvurmak. AYM de bu başvuruya 2-3 sene bakmaz" dedi.

Akdeniz, "Bir taraftan AYM, Twitter için 2014 yılında 10 gün içinde, YouTube için yaklaşık 2 ay içinde karar verirken Wikipedia başvurusunu 2,5 yıl bekletmişti. Benzer şekilde Oda TV, Independent Türkçe ve JinNews için yapılan başvuruları da 2020'den beri bekletiyor ve karar vermiyor" ifadelerini kullandı.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'a işaret eden Akdeniz, "Kısacası, 8/A maddesi kapsamında alınan tüm kararlar siyasi nitelikli ve basın, internet medyası ve platformları susturmak amacı gütmektedir. AYM de süreci yavaşlatarak etkili olabilecek tüm başvuru yollarını ortadan kaldırmakta, AİHM'e yapılacak başvuruları da ötelemektedir" diye ekledi.

DW,ANKA/CÖ,JD