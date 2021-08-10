Ekşi Sözlük hakkında soruşturma başlatıldı

Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında "Suç işlemeye tahrik" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor' başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı gerekçesiyle şüpheli şahıs/şahıslar hakkında re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Bazı yayın organlarında da sitede "Turkish State of Israel", yani "İsrail'in Türk eyaleti" adlı bir başlık açıldığı belirtilerek bu başlık altında Türkiye'nin İsrail'in bir eyaleti olması gerektiği savunulduğu iddia edildi.

Ekşi Sözlük'ten açıklama

Ekşi Sözlük ise Twitter üzerinden yaptığı açıklamada söz konusu başlığın Reddit isimli bir internet sitesinde paylaşılmış bir haritanın Ekşi Sözlük'e taşınması ile açıldığı ve haritanın sözlük yazarları tarafından üretilmediği belirtildi. Açıklamada, site hakkında "yalan, iftira ve hakaretlerle algı çalışmasını yürütüldüğü savunularak "Tüm hukuki haklarımızı saklı tutmaktayız" denildi. Şikayet ve oluşan hassasiyet üzerine ilgili başlıkların kapatıldığı belirtilen açıklamada hukuk ekibinin inceleme yaptığı vurgulandı.

Ekşi Sözlük sadece kayıtlı yazarların başlık açabildiği, yazarlarının anonim olduğu, her konuda yorum yazılabildiği bir platform.

DHA,DW/HS,JD

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