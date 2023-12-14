Türkiye'nin en popüler sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük'ün yeni kullandığı alan adı da erişime engellendi. Erişim engeline "milli güvenlik ve kamu düzeninin kjorunması" gerekçe gösterildi.

Türkiye'nin en eski ve popüler sosyal medya platformlarından Ekşi Sözlük bir kez daha erişime engellendi.

Engelli Web Ekşi Sözlük'ün son erişim engelinin ardından kullanmaya başladığı "eksisozluk1923.com" alan adının da erişime engellendiğini duyurdu.

EngelliWeb’in aktardığına göre Ekşi Sözlük'ün bu alan adı, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle' Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Aralık 2023 tarihli ve 2023/13768 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Ekşi Sözlük'ten yapılan açıklamada engel kararı ile ilgili bilgi alınmaya çalışıldığını belirterek "eksisozluk1999.com domain'i üzerinden sözlük'e erişebilirsiniz" denildi.

Art arda engellemeler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 21 Şubat 2023'te Ekşi Sözlük'e erişim engeli getirmişti. Engel kararı, dün Ankara 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kaldırılmış ve Ekşi Sözlük yeniden erişime açılmıştı.

BTK'nın mahkemenin engel kaldırma kararına itiraz etmesi üzerine Ankara 5'inci Sulh Ceza Hakimliği Ekşi Sözlük'e erişimi yeniden engellemişti. Sözlük yönetimi engeli Anayasa Mahkemesine taşıdı.

Engellemeler üzerine yeni bir alan adı kullanmaya başlayan Ekşi Sözlük'ün (eksisozluk2023.com) bu alan adı da Mayıs ayında engellenmişti. Son kullanılan alan adının da engellenmesiyle, Ekşi Sözlük arka arkaya üç kez erişime engellenmiş oldu.

Akdeniz: Anayasa Mahkemesi henüz gündemine almadı

İfade Özgürlüğü Derneği'nden Prof. Dr. Yaman Akdeniz, X hesabından yaptığı paylaşımda "Artık ne olduysa, gece yarısı Ekşi Sözlük'ün kullandığı son alan adı da (http://eksisozluk1923.com), millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellenmiş. Bir diğer taraftan bu konu Anayasa Mahkemesi gündemine henüz alınmadı" değerlendirmesinde bulundu.

1999 yılından bu yana faaliyet gösteren Ekşi Sözlük, sık sık hükümete yakın medya organları tarafından hedef gösteriliyordu.



DW/BÖ,JD

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