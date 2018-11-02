EGM’nin ihbar uygulamasına casusluk incelemesi

Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün "EGM Mobil” olarak bilinen online ihbar uygulamasının Almanya'da kullanıldığı ve muhaliflerin bu yolla ihbar edildiği iddialarının ardından inceleme başlatıldı. Alman hükümeti, Federal Başsavcılık'ın konuyla ilgili inceleme başlattığını, uygulamanın Almanya'da kullanımının casusluk kapsamına girip girmediğinin mercek altına alındığını açıkladı.

Hükümet, Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıtta EGM Mobil uygulamasının Almanya'da kullanımının ne kadar yaygın olduğu konusunda bilgi sahibi olunmadığını ifade ederken ihbar sırasında paylaşılan veri ve bilgilerin uygulamada mı yoksa servis sağlayacıda mı kayıtlı tutulduğu hakkında da ellerinde bilgi olmadığını kaydetti.

Apple ve Google'ın uygulama bölümlerinden 2016 yılından bu yana akıllı telefonlara yüklenebilen EGM Mobil uygulamasıyla suç duyurusunda bulunulabiliyor, aynı zamanda fotoğraflar ya da belgeler de yüklenebiliyor. Sol Parti soru önergesinde, Almanya'dan EGM Mobil uygulamasıyla yapılan ihbarlar sonucu Türkiye'de kaç kişinin sorgulandığı ya da tutuklandığı sorusunu yöneltirken hükümet bu konuda bilgisi olmadığı yanıtını verdi.

"İç barışı etkiler mi?"

Böyle bir uygulamanın Almanya'da iç barışı nasıl etkileyeceği yönündeki soruya ise hükümet, "Türk hükümetinin temsilcilerine Türkiye'deki siyasi ve toplumsal gerilimlerin Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söylüyoruz” karşılığını verdi. Hükümetin yanıtında "Bu uygulamanın Türkiye'de hükümeti eleştirenlerin ihbar edilmesinde bir araç olarak kullanılmakta olduğu dışlanamaz” ifadesi kullanıldı.

Almanya'da yaşayan bazı Türk vatandaşlarının EGM Mobil uygulamasını cep telefonlarına indirdikleri, burada yaşayan ve muhalif görüşleriyle bilinenleri bu yolla ihbar ettikleri yönündeki iddialar geçen aylarda Alman medyasına yansımış, muhalefet partileri bunun üzerine Merkel hükümetini bu konuda adım atmaya çağırmıştı. Hür Demokrat Partili (FDP) iki milletvekili de EGM Mobil uygulamasıyla "casusluk” yapıldığı şüphesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

Süren örtülü soruşturmalar var

Almanya'da casusluk suçlamasıyla ilgili soruşturmalar Federal Başsavcılık tarafından yürütülüyor. Hükümet Eylül ayı sonunda yine Sol Parti'nin bir soru önergesine verdiği yanıtta, 1 Ocak 2017 ile 23 Ağustos 2018 tarihleri arasında Federal Başsavcılığın casusluk şüphesiyle toplam 47 hazırlık soruşturması başlattığı bilgisini paylaştı.

Alman hükümeti, bu hazırlık soruşturmalarının 16'sının Türk istihbarat servisleri için casusluk yapıldığı şüphesiyle açıldığını, bunların altısının da kısmen durdurulduğunu, halihazırda hiçbir soruşturmanın dava ya da mahkumiyetle sonuçlanmadığı bilgisini aktardı. Ancak bazı örtülü soruşturmaların sürdüğüne dikkat çekilerek gizlilik gerekçesiyle daha ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Almanya "ihbar” konusunda uyarmıştı

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Ekim ayı sonunda Türkiye'ye seyahat tavsiyelerine yer verdiği internet sayfasını güncellerken vatandaşlarına sosyal medya ve "isimsiz ihbarcı” uyarısında bulunmuştu. Bakanlık, "Alman vatandaşlarının tutuklanması ve haklarında cezaî kavuşturma yürütülmesi çoğu zaman sosyal medyada hükümete yönelik eleştirel görüşlerin ifadesi nedeniyle gerçekleşmiştir" ifadesine yer vermişti.

Almanya'da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilen ifadelerin Türkiye'de bir ceza kovuşturmasına yol açabileceği uyarısında bulunan Alman Dışişleri, bir başkasının sosyal medya içeriğini paylaşmanın, ya da sadece beğenmenin bile Türkiye'de yargılanmaya yol açabileceğine dikkat çekmişti.

Alman Dışişleri ayrıca, sosyal medyadaki yorumların Türk makamlarına ihbar edilebildiği uyarısına yer vermiş, şunları dile getirmişti: "Sosyal medyada, üçüncü kişilere açık olmayan hesaplarda yapılan yorumların da, isimsiz ihbarcılar tarafından Türk adli kovuşturma makamlarına iletildiği göz önünde bulundurulmalı. ‘Cumhurbaşkanına hakaret' ya da ‘terör örgütü propagandası' suçlarından mahkumiyet halinde ilgililer yıllarca hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.”

Değer Akal / Berlin

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