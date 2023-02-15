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Fotoğraf: picture-alliance/dpa/V. Moilanen
PolitikaTürkiye

EGM: Provokatif paylaşım yapan 20 kişi tutuklandı

28 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğü depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle 20 kişinin tutuklandığını duyurdu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisinden 293'ü hakkında adli işlem başlatıldığını ve gözaltına alınan 78 kişiden 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca yapılan açıklamada "06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş/Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve çevre illerimizde de hissedilmiştir. Yürütülen çalışmalar kapsamında; sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlarımızın adres ve lokasyon bilgileri ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulmaktadır" denildi.

Depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 613 hesap yöneticisinin tespit edildiği ve ilgili birimlere gönderildiği belirtilen açıklamada "Bunlardan 293'ü hakkında adli işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 78 şahıs gözaltına alınmış, 20'si tutuklanmıştır. Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşlarımızın iyi niyetlerini suistimal etmek amacıyla oluşturulmuş; 46 adet oltalama (phishing) dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlanmış, resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 adet sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılmış, ayrıca 'deprem yardımı' teması kullanılarak para yatırılması talep edilen 6 adet kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

DHA / EC, TY

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