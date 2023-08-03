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Ege'den düzensiz göç artışı Atina'yı endişelendirdi

1 saat önce

Yunanistan'ın Sisam, Sakız ve Midilli adalarına son birkaç günde 100'den fazla sığınmacının geçmesi Atina'da endişe yarattı.

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Midilli'ye ulaşan bir sığınmacı botu - (23.02.2016)
Arşiv - Midilli'ye ulaşan bir sığınmacı botu Fotoğraf: Aris Messinis/AFP

Yunanistan'da hükümet çevrelerinden elde edilen bilgiye göre son günlerde Ege kıyılarından gelen sığınmacı sayısında artış kaydedildi. Alman haber ajansı dpa konunun ilgili bakanlar ve güvenlik makamlarının Başbakan Kiryakos Mitsotakis liderliğinde dün dün düzenlediği özel oturumda ele alındığını duyurdu.

Yunan sahil güvenlik birimlerinin verdiği bilgilere göre Pazartesi ile Çarşamba günleri arasında Yunanistan'ın Kuşadası yakınlarındaki Sisam Adası'na üç bot içinde toplam 43 sığınmacı geçiş yaptı. Çeşme yakınlarındaki Sakız Adası'na da bir bot içerisinde 17 kişinin ve Midilli Adası'na da biri 26 diğeri 40 olmak üzere iki ayrı tekne içinde 66 sığınmacının ulaştığı öğrenildi.

Yunan sahil güvenliği sığınmacıların sahil güvenlik birimleri kendilerine yaklaştığında botlarına zarar verdiklerini iletti. Dolayısıyla sığınmacıların kazazede statüsünde olduğu ve deniz hukuku kuralları uyarınca kazazedeye yardım etme mecburiyeti olduğu belirtildi. Üç kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

 

dpa / EC,ET

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