Ege'deki yangınlar arıcıları vurdu

Geçen haftalarda Yunanistan'da etkili olan orman yangınlarında en az 9 bin kovanın yok olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Atina'nın kuzeyindeki Evia Adası'nda günlerce süren yangın nedeniyle 50 bin hektardan fazla alanın kül olduğu belirtiliyor. Çam ormanlarını yok eden yangınlar bölgedeki önemli gelir kaynakları arasında yer alan arıcılığa da büyük darbe vurdu. Yunanistan Arıcılık Derneği Başkanı Vassilis Douras ANA ajansına yaptığı açıklamada, "Eski çam ormanlarının tahrip olması Yunan arıcılığı açısından gelecek 30 yıl için büyük bir kayıp" diye konuştu.

Douras ormanların yangından önceki yapısına kavuşması için en az 30 yıl geçmesi gerektiğini ifade ederek, yangınlar nedeniyle bu seneki bal üretimi kaybının 5 bin tona ulaşacağını söyledi ve devletten destek istedi. Douras, "Arılar tozlaşma yoluyla tarımsal üretim ve biyoçeşitliliğe, arıcılara verdikleri baldan çok daha fazlasını verirler" diye konuştu. Yunanistan'daki çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 65'i bölgeden sağlanıyor.

"En az 25 yıl gerekiyor"

Türkiye'de de Muğla çevresindeki yangınların en az 66 bin hektar ormanlık alanı yok ettiği tahmin ediliyor. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Kantarcı, Alman haber ajansı dpa'ya açıklamasında yeni ekilen çamların bal üretimi için hazır hale gelmesi için en az 25 yıl geçmesi gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'de de bu yıl çam balı üretiminin yüzde 80 azalacağı tahmin ediliyor. Daha önce Türk basınına açıklama yapan Kantarcı, Marmaris ve Köyceğiz'deki yangınlarda balı üreten "Marhalina Hellenica türünün çoğunluğunun yok olduğunu" söylemişti.

dpa/BÖ,SSB

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