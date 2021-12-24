Ege’de bir haftada ikinci kaza: Dört göçmen hayatını kaybetti

Yunanistan'ın Girit adası açıklarında bir göçmen teknesinin batması sonucu en az dört kişi hayatını kaybetti. Perşembe akşamı Antikythera adası yakınlarında meydana geldiği belirtilen kazanın ardından Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı bir kurtarma operasyonu başlattı. Yunan devlet televizyonu, yaklaşık 90 göçmenin yakınlardaki bir kayalığa ulaşabildiğini, ancak olumsuz hava muhalefeti nedeniyle henüz buradan tahliye edilemediklerini bildirdi.

Çarşamba günü de yine Yunanistan'ın Bolukendire adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu en az üç kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti. Açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişinin kurtarıldığı, bu kişilerden sadece ikisinde can yeleği bulunduğu belirtilmişti. Reuters haber ajansı ölenlerin sayısının yediye yükseldiğini duyurdu.

Avrupa umuduyla çıkılan tehlikeli yolculuklar sürüyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), kazanın Ege Denizi’nde bu yıl meydana gelen en kötü kaza olduğunu açıklamıştı. UNHCR’ın açıklamasında, "Bu gemi kazası, insanların güvenlik arayışıyla çok tehlikeli yolculuklara çıkmaya devam ettiklerinin acı veren bir hatırlatmasıdır" denildi. BM örgütü, bu yılın Ocak-Kasım ayları arasında 2 bin 500’den fazla kişinin Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken öldüğünü ya da kaybolduğunu tahmin ediyor.

Yine BM verilerine göre, 2021 yılı içinde Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin ilk ayak bastığı ülkelerden biri olan Yunanistan'a 8 bin 500 civarında sığınmacının ulaştığı ve ülkede halihazırda 96 bin mülteci ve iltica başvurusunda bulunan göçmen bulunduğu belirtiliyor.

DW,dpa,AFP,rtr/SÖ,HT

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