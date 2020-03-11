 Ege′de 190 kişiyi taşıyan tanker karaya oturdu | AVRUPA | DW | 16.03.2020

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AVRUPA

Ege'de 190 kişiyi taşıyan tanker karaya oturdu

Yunanistan‘ın Kea adası yakınlarında Türkiye’den gelen 190 göçmeni taşıyan tanker karaya oturdu. Yunan Sahil Güvenliği göçmenlerin tamamının kurtarıldığını açıkladı.

SEMBOL-FOTO

SEMBOL-FOTO

Yunan Sahil Güvenliği Pazartesi sabahı Kea (Mürted) adası yakınlarında 190 göçmenin bulunduğu küçük tankerin karaya oturduğunu duyurdu. Yunan yetkililer söz konusu tankerde 123 erkek, 29 kadın ve 38 çocuğun bulunduğunu, tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Göçmenler geçici olarak bir otele yerleştirildi.

Yunan kamu radyosu konuyla ilgili ilk haberinde bir yük gemisinin battığını duyurmuştu. Yunan Sahil Güvenliği kaynakları, tankerin Türkiye'nin Ege kıyılarından yola çıktığını ve Yunanistan'a değil, İtalya'ya gitmeyi planladığını bildirdi. Tankerin şiddetli rüzgar nedeniyle Kea adası yakınlarında karaya oturduğu, bu sırada tankerdeki iki ya da üç insan kaçakçısının botlarla kaçtığı kaydedildi.

Yunanistan 1 Mart'tan itibaren Türkiye'den gelenlerin iltica başvurularını kabul etmeyerek geri gönderiyor. Söz konusu uygulama ilk aşamada bir aylığına yürürlükte. 1 Mart'tan bu yana Yunanistan'a gelenler kapalı kamplara götürülüyor. Daha sonra ise sınır dışı edilmeleri planlanıyor. Yunan hükümeti Türkiye'nin sınır kapılarından geçişleri engellememe kararının ardından bu uygulamayı başlatmıştı.

Sınır geçişlerinin engellenmemesi üzerine binlerce kişi Türkiye-Yunanistan sınırına gitmişti. Yunan güvenlik güçleri sınırı geçmeye kalkışanlara göz yaşartıcı gazla müdahale ederek geçişleri engellemeye çalışıyor. Yardım kuruluşları Yunan güvenlik güçlerinin bu müdahalesini sert bir biçimde eleştiriyor. Yunan güvenlik güçlerine sınırda AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) çalışanları da destek veriyor.

dpa/ HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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