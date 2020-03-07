Ege Denizi'nde Türk ve Yunan tekneleri arasında gerilim

Yunan Sahil Güvenliği, Ege Denizi'ndeki İstanköy Adası açıklarında devriye gezen hücumbota, Türk Sahil Güvenlik teknesinin önden hafifçe çarptığını ve hücumbotun korkuluklarına zarar verdiği açıkladı.

Çarşamba günü Yunan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.45'te meydana gelen olayda yaralanan olmadı. Yazılı açıklamada, Türk teknesindeki mürettebatın Yunan hücumbota "kasıtlı olarak çarpışma niyetinde olduğu" iddia edildi.

Verilen bilgilere göre, olay Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırına yakın bir bölgede, Yunan karasularında meydana geldi. Yunanistan Sahil Güvenliği'ne ait hücumbotun, Türkiye'den Yunanistan'a deniz yoluyla göçmenlerin gelip gelmediğini kontrol etmek amacıyla Avrupa Birliği deniz sınırları içinde devriye gezdiği belirtildi. Olay sonucu hücumbotta hafif maddi hasar oluştuğu bilgisi verildi.

Ege Denizi'nde Türk ve Yunan botları arasında Cumartesi günü de gerginlik yaşanmıştı. İzmir'in Dikili ilçesi Bademli köyü açıklarında botla sınırı geçmeye çalışan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik teknesi tarafından engellenmiş, Türk Sahil Güvenlik ekibi duruma müdahale ederek, Yunan Sahil Güvenlik botunu kovalamıştı. Türkiye, deniz yoluyla geçişler tehlikeli olduğu gerekçesiyle sığınmacıların Ege Denizi üzerinde Yunan adalarına geçmesine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

dpa / JD,GA

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