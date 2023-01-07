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Ege Denizi bu sabah depremlerle sarsıldı
Ege Denizi bu sabah depremlerle sarsıldıFotoğraf: Getty Images/AFP/S. Yeh
FelaketTürkiye

Ege Denizi'nde art arda depremler

48 dakika önce

Midilli Adası açıklarında meydana gelen depremler Çanakkale ve İzmir'den de hissedildi. Depremlerde can ve mal kaybı olmadı.

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Ege Denizi'nde Midilli Adası açıklarında meydana gelen depremler Çanakkale ve İzmir'den de hissedildi.

Midilli Adası açıklarında 5.0 büyüklüğündeki ilk deprem saat 04.52'de meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı depremin merkez üssünün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 14,29 kilometre uzaklıkta, Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde olduğunu bildirdi. Depremin, yerin 14,14 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bugün 04:52’de Ege Denizi, Midilli Adası merkezli olarak meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ile ilgili alınan ilk bilgilere göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır” ifadelerine yer verildi.

AFAD verilerine göre bu depremin ardından 3.9 ve 4.0 büyüklüğünde iki sarsıntı daha meydana geldi.

4.8 büyüklüğünde bir deprem daha

Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki son deprem ise Çanakkale'nin yanı sıra İzmir'den de hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Ege Denizi'nde Midilli Adası açıkları olarak saptadığı deprem saat 09.39'da meydana geldi. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 13,92 kilometre uzaklıkta, yerin 10.75 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Çanakkale’nin yanı sıra İzmir'den de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Türkiye'nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda depremlerin 100 kilometre uzunluğundaki Edremit Fay Zonunda meydana geldiğini belirtti.

DHA, DW/JD, MK

 

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