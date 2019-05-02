 Efsanevi aktris Doris Day öldü | YAŞAM | DW | 13.05.2019

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YAŞAM

Efsanevi aktris Doris Day öldü

Hollywood'un efsane oyuncularından Doris Day 97 yaşında hayatını kaybetti. Doris Day'in yakalandığı zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

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Amerikalı şarkıcı ve aktris Doris Day

Drama, müzikal ve komedilerin unutulmaz ismi Amerikalı aktrist ve şarkıcı Doris Day 97 yaşında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde hayatını kaybetti. 1950 ve 1960'ların popüler yüzleri arasında yer alan Doris Day "Pillow Talk," "Calamity Jane," "That Touch of Mink" gibi filmleri ile hafızalara kazınmıştı.

Şarkıcılıktan oyunculuğa geçen Day, ünlü yönetmen Alfred Hitchock'un  "The Man Who Knew Too Much" filminde söylediği "Que Sera Sera" adlı şarkıdaki yorumu ile de unutulmazlar arasına girmişti. 

USA Doris Day in Eine Zuviel Im Bett oder Move Over Darling

Doris Day "More Over Darling" filminde James Garner ile başrol oynadı

Ölümü Pazartesi günü duyurulan Doris Day'in yaşamının son dakikalarında sevdiklerinin yanında olduğu açıklandı. Day ile aynı adını taşıyan hayvan hakları vakfı tarafından yapılan açıklamada sanatçının yakandığı zatürre nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada yıldızın "cenaze, defin töreni ve mezar taşı istemediği" aktarıldı.

Tam adı Doris Mary Ann Kappelhoff olan aktris 1922 yılında ABD'nin Ohio eyaletinde dünyaya geldi. 1939 yılında Les Brown adlı bir grupla şarkı söyleyerek kariyerine adım attı. Daha sonra gruptan ayrılan Day, 1948 yılında sinema oyunculuğuna yöneldi.

AP/MY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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