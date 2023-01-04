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Fotoğraf: DHA
Hukuk ve AdaletTürkiye

Eda Taşpınar ifade verdi: İbadethane olduğunu düşünmedim

3 saat önce

Sultanahmet’te bir otelin mescidinde çektirdiği fotoğraf nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar ifade verdi. Taşpınar, "İbadethane olduğunu düşünmedim" dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Taşpınar ifadesinde "Instagram hesabımda yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektiriyorum. Four Seasons Otel Sultanahmet ile de fotoğraf çekmek için görüşme yaptım" dedi.

Buna ilişkin otelle aralarında yazılı görüşmelerin olduğunu ve dosyaya sunacaklarını söyleyen Taşpınar şöyle devam etti:

"Otele gelmeden önce otelin neresinde fotoğraf çekileceğime karar vermemiştim. Otele giriş yaptıktan sonra hazırlanmam için bana bir oda tahsis ettiler. Daha sonra fotoğraf çekeceğim alanı beklemek için oteli gezdim. Restoranın yan tarafında bulunan bir alan gördüm. Bu alana girdiğimde iki Japon turist fotoğraf çekiyordu. Ben de bu alanda fotoğraf çekilebileceğini düşündüm. İçerisinin ibadethane olduğunu düşünmemiştim. Fotoğrafımı çeken arkadaşlar da bana bu hususta uyarıda bulunmadı. Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğraf Instagram hesabımda yayınlandıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim."

İşlemleri yaklaşık bir buçuk saat süren Taşpınar ifadesinin ardından ayrıldı. Eda Taşpınar "Mutlu yıllar sevgililerim” notuyla sosyal medya hesabında fotoğrafını yayınlamış, gelen tepkiler üzerine kaldırmıştı.

Otelin açıklaması: Bizi derinden üzmüştür 

Four Seasons Hotel'in müdürü Serap Akkuş yaptığı yazılı açıklamada, ''Otelimiz içinde bulunan ve kadim tarihimizin önemli simgelerinden biri olan otelimizin mescidini ziyaret eden bir kişinin çektiği ve sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraflar halkımızı olduğu gibi bizi de derinden üzmüştür.   Bilgimiz dahilinde olmayan bu fotoğrafı ve değerlerimizle örtüşmeyen durumu tasvip etmediğimizin ve onaylamadığımızın herkesçe bilinmesini arzu ederiz'' ifadesine yer vermişti.

DHA,DW / HT,BK

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