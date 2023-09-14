  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
SağlıkAlmanya

Almanya'da ilaç bulma sıkıntısı

14 Eylül 2023

Almanya'da ilaç tedariğinde yaşanan sıkıntının her gün yaklaşık 1,5 milyon kişiyi etkilediği açıklandı.

https://p.dw.com/p/4WJfK
Eczacının elinde ilaçlar
Fotoğraf: Robert Michael/dpa/picture alliance

Kuzey Ren Eczacılar Birliği Başkanı Thomas Preis, Almanya'da her gün yaklaşık 1,5 milyon kişinin ilaç tedariği sıkıntısından olumsuz etkilediğini söyledi.

ARD Morgenmagazin programında bir açıklama yapan Preis, antibiyotik gibi ilaçları temin etmenin zaman zaman çok zor hale geldiğine, ancak hastaların bu ilaçlara hızlı ulaşabilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Preis, Almanya'da temininde zorluk yaşanan reçeteli ilaçların yüzde 80'inin jenerik ilaçlar olduğunu söyledi. Orijinal ilaçların kimyasal patent süreleri sona erdikten sonra satışına izin verilen ve aynı kimyasal maddeyi içeren ilaçlara jenerik ilaç deniyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ilaç tedariği konusunda bugün hekim odaları, eczacı birlikleri ve ecza şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Lauterbach zirve öncesinde yaptığı açıklamada ilaç tedariğinin öncelikli olduğunu ve bunu yerine getirmenin devletin sorumluluğunda bulunduğunu ifade etti. Lauterbach "Ekonominin şimdi bir parça geride kalması gerek" diye konuştu. Almanya'da geçen yıl başta antibiyotik ve çocuklara yönelik ilaçlar olmak üzere bazı ilaç türlerinde darboğaz yaşanmıştı.

Lauterbach çocuklara yönelik ilaçlarda aileleri gereğinden fazla ilaç alıp depolamamak konusunda da uyardı. Paniğe kapılınmaması gerektiğini söyleyen Lauterbach "Bir kriz olmayacak" dedi. "Haftalardır üreticilerle temas halindeyiz" diyen Lauterbach şu an çok daha fazla ilaç üretildiğini söyledi.

dpa, AFP / EC, HT

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Eski İçişleri Bakanı ve Emniyet Müdürü Mehmet Ağar

Mehmet Ağar'a beraat gerekçesi açıklandı: Masumiyet karinesi

Hukuk ve Adalet14 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Sivas Katliamı'nda hayatını kaybedenler, 2 Temmuz 2023'te Sivas'ta anıldı

Sivas Katliamı davası zaman aşımından düşecek mi?

Sivas Katliamı davası zaman aşımından düşecek mi?

Hukuk ve Adalet13 Eylül 2023
İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale

İYİ Partili Özlale: 81 ilden aday çıkarmalıyız

İYİ Partili Özlale: 81 ilden aday çıkarmalıyız

Politika13 Eylül 2023
Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi'nden Suriyeli sığınmacı kararı

Anayasa Mahkemesi'nden Suriyeli sığınmacı kararı

Hukuk ve Adalet13 Eylül 2023

AP Türkiye raporu Genel Kurul'da kabul edildi

AP Türkiye raporu Genel Kurul'da kabul edildi

Politika13 Eylül 2023
Symbolbild Türkei Polizei

Ayhan Bora Kaplan'dan polis şefine "rüşvet" suçlaması

Ayhan Bora Kaplan'dan polis şefine "rüşvet" suçlaması

Suç13 Eylül 2023
Borsada yatırımcı sayısı 11 Eylül tarihi itibariyle 7 milyon 140 bin 215'e yükselerek yeni bir tarihi zirveye ulaştı

Borsa rüzgarı tersine dönebilir mi?

Borsa rüzgarı tersine dönebilir mi?

Ekonomi13 Eylül 2023
Ana sayfaya dön