Almanya'da ilaç bulma sıkıntısı

Kuzey Ren Eczacılar Birliği Başkanı Thomas Preis, Almanya'da her gün yaklaşık 1,5 milyon kişinin ilaç tedariği sıkıntısından olumsuz etkilediğini söyledi.

ARD Morgenmagazin programında bir açıklama yapan Preis, antibiyotik gibi ilaçları temin etmenin zaman zaman çok zor hale geldiğine, ancak hastaların bu ilaçlara hızlı ulaşabilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Preis, Almanya'da temininde zorluk yaşanan reçeteli ilaçların yüzde 80'inin jenerik ilaçlar olduğunu söyledi. Orijinal ilaçların kimyasal patent süreleri sona erdikten sonra satışına izin verilen ve aynı kimyasal maddeyi içeren ilaçlara jenerik ilaç deniyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ilaç tedariği konusunda bugün hekim odaları, eczacı birlikleri ve ecza şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Lauterbach zirve öncesinde yaptığı açıklamada ilaç tedariğinin öncelikli olduğunu ve bunu yerine getirmenin devletin sorumluluğunda bulunduğunu ifade etti. Lauterbach "Ekonominin şimdi bir parça geride kalması gerek" diye konuştu. Almanya'da geçen yıl başta antibiyotik ve çocuklara yönelik ilaçlar olmak üzere bazı ilaç türlerinde darboğaz yaşanmıştı.

Lauterbach çocuklara yönelik ilaçlarda aileleri gereğinden fazla ilaç alıp depolamamak konusunda da uyardı. Paniğe kapılınmaması gerektiğini söyleyen Lauterbach "Bir kriz olmayacak" dedi. "Haftalardır üreticilerle temas halindeyiz" diyen Lauterbach şu an çok daha fazla ilaç üretildiğini söyledi.

dpa, AFP / EC, HT

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