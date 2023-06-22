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Economist: Dünyanın en yaşanabilir kenti Viyana

54 dakika önce

Economist'in 2023 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne göre dünyanın en yaşanabilir kenti Viyana. Listenin son sırasında Şam yer aldı.

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Avusturya'nın başkenti Viyana "en yaşanabilir şehir" seçildi.
Avusturya'nın başkenti Viyana "en yaşanabilir şehir" seçildi.Fotoğraf: Daniel Kalker/dpa/picture alliance

İngiliz The Economist dergisiyle aynı medya grubunda bulunan Economist İstihbarat Birimi (Economist Intelligence Unit) tarafından her yıl belirlenen Küresel Yaşanabilirlik Endeksi'ne ilişkin 2023 yılı verileri kısmen kamuoyuyla paylaşıldı.

Dünyanın en yaşanabilir kentlerinin sıralandığı listenin ilk ve son 10 basamaklarında yer alan şehirler açıklandı.

Kentlerin "istikrar", "sağlık hizmeti", "kültür & çevre", "eğitim" ve "altyapı" olmak üzere beş ayrı kategoride puanlandığı endeksin ilk sırasında geçen yıl olduğu gibi bu sene de Avusturya'nın başkenti Viyana yer aldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag listede ikinci sırada yer aldı.
Danimarka'nın başkenti Kopenhag listede ikinci sırada yer aldı.Fotoğraf: Bruno Coelho/Zoonar/picture alliance

Danimarka'nın başkenti Kopenhag ikinci sırada yer bulurken Avustralya'nın Melbourne şehri üçüncü basamakta görüldü.

Bir başka Avustralya kenti Sidney dördüncü, Kanada'nın Vancouver şehri beşinci, İsviçre'nin Zürih kenti altıncı sırada yer aldı.

Kanada'dan Calgary ve İsviçre'den Cenevre yedinci sırayı paylaştı.

Listenin dokuzuncu sırasında Kanada'nın Toronto kenti olurken 10'uncu sırayı Japonya'dan Osaka ve Yeni Zelanda'dan Auckland paylaştı.

Şam yine en dipte

Toplam 173 şehrin bulunduğu listenin son sırasında Suriye'nin başkenti Şam yer aldı. Şam, 2022'deki endekste de son sıradaydı.

Libya'nın başkenti Trablus 172'nci, Cezayir'in başkenti Cezayir 171'inci, Nijerya'nın Lagos şehri 170'nci, Pakistan'dan Karaçi 169'uncu, Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby ise 168'inci oldu.

Bangladeş'in başkenti Dakka ve Zimbabve'nin başkenti Harare 166'ncı sırayı paylaştı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev 165 yer alırken Kamerun'un Douala şehri 164'üncü oldu.

Endekste geçen yıl İstanbul, 38 Avrupa şehri arasında en düşük puana sahip kent olmuştu.

DW/CÖ,TY

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