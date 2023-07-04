Ece'nin katiline müebbet hapis cezası

Geçen yıl Aralık ayında, Almanya'nın İllerkirchberg kasabasında iki kız çocuğuna saldıran ve birinin ölümüne neden olan mülteci ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Olayda 14 yaşındaki Ece Sarıgül hayatını kaybetmişti.

5 Aralık 2022'de Almanya'nın Ulm kenti yakınlarındaki İllerkirchberg kasabasında okula gitmek üzere yolda olan iki kız çocuğuna bıçakla saldıran ve 14 yaşındaki Ece Sarıgül adlı kız çocuğunun ölümüne neden olan Eritreli saldırgan, yargılandığı Ulm Eyalet Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti cezanın ağır olmasını, suçun ağır olması ve saldırganın motivasyon sebeplerine bağladı. Ece Sarıgül'ün olay sırasında birlikte okula gittiği 13 yaşındaki arkadaşı ise kaçarak kurtulmuştu.

Saldırganın, "cinayet ve ağır yaralamayla sonuçlanan cinayete teşebbüs" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkeme heyeti, zanlıyı "ağır suçlu" bulduğunu açıklayarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdığını açıkladı. Bu da 27 yaşındaki saldırganın Alman Ceza Yasası'na göre, 15 sene sonra sadece özel ve istisnai durumlarda denetimli serbestlikle salıverilebileceği anlamına geliyor.

Mahkeme heyeti söz konusu kararına gerekçe olarak, saldırganın cinayetteki "aşağılık" tutumunun belirleyici olduğunu bildirdi. Saldırganın kız çocuklarına önce selam verdiği ve onları kandırdığı, akabinde de aniden saldırmaya başladığına işaret eden mahkeme heyeti, saldırganın planını riske atmamak için kız çocuklarının tepki vermesine fırsat bırakmadan onları yanıltarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ve cinayet suçlamasını doğrulayan pek çok delilin tespit edildiğini vurguladı.

T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen (solda) ve Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl olay bölgesini ve aileleri ziyaret etmişti - (06.12.2022) Fotoğraf: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Belediye çalışanını öldürmeyi amaçlıyordu

Mahkeme heyeti, saldırganın asıl amacının ise belediyeye gitmek ve orada çalışan bir belediye memurunu öldürmek olduğunu, bıçak alarak yola çıktığında tesadüfen evinin yakınından geçen kız çocuklarını gördüğünü de kaydetti.

Hakimlere göre saldırganın asıl amacı belediyenin bir çalışanını öldürmekti, nitekim hayatının kötü gidişatından söz konusu memuru sorumlu tutuyor, ondan intikam almayı amaçlıyordu. Eritreli mülteciye göre, gidip memleketinden kendine eş getirmesi için pasaportuna ihtiyacı vardı, ancak belediye çalışanı ona pasaportunu vermeyi reddetti. Pasaportuna hangi sebepten el konduğu konusunda ise bilgi verilmedi.

T.C. Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen (ayakta) ve Baden-Württemberg Eyalet İçişleri Bakanı Thomas Strobl olay yerine çiçek bırakıyor - (06.12.2022) Fotoğraf: Bernd Weißbrod/dpa/picture alliance

Ülkesine sınır dışı edilecek mi?

Sorumlu savcılığın verdiği bilgiye göre, müebbet hapis cezasına çarptırılan suçlunun, cezasının bir kısmını yattıktan sonra ülkesine sınır dışı edilip edilmeyeceği konusu henüz belirsizliğini koruyor. Sorumlu Savcı, o prosedürden önce cezanın onanması sürecinin bekleneceğini söyledi.

Savcılık ve saldırıda hayatını kaybeden Ece Sarıgül'ün ailesi ile kurtulmayı başaran arkadaşının ailesi saldırganın ömür boyu hapis cezası alması, suçun da "ağır" olarak tespit edilmesi yönündeki taleplerini mahkemede dile getirmişti. Her iki kız çocuğunun ailesi davaya müdahil olarak katıldı.

dpa / ETO,ET

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