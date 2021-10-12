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Ebu Bekir el-Bağdadi

Ebu Bekir el-Bağdadi, terör örgütü IŞİD'in kurucusu ve lideri. IŞİD 2014'te halifeliğin yeniden kurulduğunu ilan edince el-Bağdadi halife ilan edilerek "Halife İbrahim" adını aldı.

En çok aranan teröristler listesinde. ABD başına 10 milyon dolar ödül koydu. DW Türkçe'nin Ebu Bekir el-Bağdadi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

October 11, 2021: This handout picture provided by the Baghdad Operations Command of the Iraqi Army on October 11, 2021 shows SAMI JASIM AL-JABURI. The alleged Islamic State finance chief was captured in an operation abroad. Iraqi officials did not disclose where Juburi was caught, or who else played a role in the operation. Labelled a âspecially designated global terroristâ by the US Treasury Department, Jaburi was the subject of a five million US$ bounty. (Credit Image: Â© ZUMA Press Wire Service/ZUMA Press Wire Service

Reuters: IŞİD lideri Türk istihbaratıyla yakalandı 12.10.2021

Irak'ın IŞİD liderlerinden Sami Casim'i Türk istihbaratının yardımıyla yakaladığı ortaya çıktı. Geçmişte Bağdadi'nin yardımcısı olan Casim, IŞİD'in şu anki liderinin de sağkoluydu.
10.10.2017 October 10, 2017 - Al-Qaryatayn, Syria - Still image taken from an ISIS propaganda video released October 10, 2017 showing Islamic State militants gather for battle near Qaryatain, Syria. After losing territory the Islamic State staged a week-long counterattack seizing the central Syrian town near Palmyra |

IŞİD yeniden güçleniyor 25.05.2020

Suriye ve Irak'ta IŞİD'in düzenlediği saldırılar, çıkardığı yangınlar yeniden artış gösterdi. Bölgeyi izleyen uzmanlara göre koronavirüs salgınından ve bölgesel anlaşmazlıklardan faydalanan IŞİD yeniden güç kazanıyor.

This frame grab from video posted online Monday, March 18, 2019, by the Aamaq News Agency, a media arm of the Islamic State group, shows IS fighters walking as they hold the group's flag inside Baghouz, the Islamic State group's last pocket of territory in Syria. U.S.-backed Syrian forces fighting the Islamic State group announced Tuesday they have taken control over an encampment in an eastern Syrian village where IS militants have been besieged for months, refusing to surrender. (Aamaq News Agency via AP) |

"IŞİD'in yeni lideri el Kureyşi değil el Selbi" 21.01.2020

IŞİD'in yeni liderinin şimdiye kadar tahmin edilenen aksine el Kureyşi değil, Türkmen kökenli Emir Muhammed Abdul Rahman el Mevla el Selbi olduğu iddia edildi.
File photo of Abu Bakr al-Baghdadi, leader of the Islamic State of Iraq and the Levant (ISIL). Baghdadi killed himself on October 26, 2019, during a raid by U.S. special operations forces on his compound in northwestern Syria. Photo courtesy Department of Defense/UPI Photo via Newscom picture alliance |

IŞİD lideri Bağdadi'nin 4 akrabası tutuklandı 16.11.2019

Öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin eşinden sonra dört yakın akrabası daha Türkiye'de ele geçirildi.
06.03.2019, Syrien, Baghus: Frauen und Kinder stehen in einer Schlange an einem Empfangsbereich für Menschen, die aus dem letzten noch von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) kontrolliertem Gebiet in dem Ort Baghus kommen. Dabei handele es sich neben den Kämpfern um deren Angehörige und andere Zivilisten, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Foto: Gabriel Chaim/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

dpa: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı 07.11.2019

Alman haber ajansı dpa, IŞİD lideri Bağdadi’nin eşinin Türkiye tarafından yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları paylaştı. Esma el Kubeysi’nin geçen yıl on kişilik bir grupla Hatay’da yakalandığı belirtiliyor.
This image made from video posted on a militant website on Monday, April 29, 2019, purports to show the leader of the Islamic State group, Abu Bakr al-Baghdadi, being interviewed by his group's Al-Furqan media outlet. Al-Baghdadi acknowledged in his first video since June 2014 that IS lost the war in the eastern Syrian village of Baghouz that was captured last month by the Kurdish-led Syrian Democratic Forces. (Al-Furqan media via AP) |.

Erdoğan: Biz de hanımını yakaladık 06.11.2019

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin IŞİD’in öldürülen lideri Bağdadi’nin eşini yakaladığını açıkladı. Türkiye dün de Bağdadi’nin kız kardeşinin yakalandığını açıklamıştı.
HANDOUT - 05.11.2019, ---: Rasmija Awad, Schwester des getöteten Chefs der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, steht an einer Wand (undatiertes Foto). Die Türkei hat sie nach eigenen Angaben mit ihrem Ehemann, ihrer Schwiegertochter und fünf Kindern im nordsyrischen Asas festgesetzt. Die Erwachsenen würden in Asas verhört. Foto: AP/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung +++ dpa-Bildfunk +++ |

Bağdadi’nin kız kardeşi yakalandı 05.11.2019

Reuters ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, IŞİD’in öldürülen lideri Bağdadi’nin kız kardeşinin ele geçirildiğini bildirdi. Yapılan sorgularda IŞİD’in iç işleyişiyle ilgili önemli bilgilere ulaşılması umuluyor.
An Islamic State militant flag lies in a tent encampment after U.S.-backed Syrian Democratic Forces (SDF) fighters took control of Baghouz, Syria on Saturday, March 23, 2019. The elimination of the last Islamic State stronghold in Baghouz brings to a close a grueling final battle that stretched across several weeks and saw thousands of people flee the territory and surrender in desperation, and hundreds killed. (AP Photo/Maya Alleruzzo) |

Bağdadi’den sonra: IŞİD Türkiye için hâlâ tehdit mi? 03.11.2019

IŞİD davalarında kamu yetkililerinin yargılanmaması ve Türkiye’de göz altına alınan IŞİD’lilerin sınırdan nasıl giriş çıkış yaptığına yönelik bilinmezlik, devletin IŞİD’le mücadelesine dair soru işaretleri yaratıyor.
Ausschnitt, ARCHIV *** A photo posted on internet on April 7, 2015 shows ISIS or Daesh (Daech) or Islamic State group militants posing in Yarmouk (Yarmuk) Palestinian camp, located in a suburb of Damascus, Syria, that is partially now under their control. Photo by Balkis Press/ABACAPRESS.COM

IŞİD’in yeni lideri El Kureyşi 31.10.2019

IŞİD, örgüt lideri Ebu Bekir el Bağdadi’nin öldürüldüğünü doğrulayarak, yeni liderin Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu açıkladı.
The compound of Islamic State leader Abu Bakr al-Baghdadi is seen moments before an air strike in the Idlib region of Syria in a still image from video October 26, 2019. Video picture taken October 26, 2019. U.S. Department of Defense/Handout via REUTERS. THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ABD Bağdadi operasyonunun görüntülerini paylaştı 31.10.2019

Pentagon, öldürülen IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye düzenlenen operasyonla ilgili görüntüleri ilk kez kamuoyu ile paylaştı. Operasyonun detaylarıyla ilgili yeni bilgiler de verildi.
HANDOUT - 29.04.2019, ---: Der Screenshot eines undatierten Videos, das am 29.04.2019 über Al-Furkan, einen Medienkanal der IS, verbreitet wurde, zeigt den Anführer der IS-Terrormiliz Abu Bakr al-Bagdadi. Foto: ---/Al-Furkan /dpa | Verwendung weltweit

Türkiye Bağdadi’nin İdlib’de olduğunu biliyor muydu? 30.10.2019

ABD’nin IŞİD liderlerine Türkiye sınırına yakın bölgelerde operasyon düzenlemesi soru işaretlerine yol açtı. Uzmanlar, gündeme getirilen iddiaları DW Türkçe’ye değerlendirdi.
FILE - This Saturday, July 5, 2014 file image made from video posted on a militant website, which has been authenticated based on its contents and other AP reporting, purports to show the leader of the Islamic State group, Abu Bakr al-Baghdadi, delivering a sermon at a mosque in Iraq. The Islamic State group will likely take center stage when more than 140 heads of state of government convene for the U.N. General Assembly the week of Sept. 22. (AP Photo/File) |

El Bağdadi’nin halefi kim olacak? 29.10.2019

El Bağdadi’nin ölmesinin ardından IŞİD’in liderliğini kimin üstleneceği konusunda tahminler yürütülürken, ABD Başkanı Trump örgütün bir numarası olabilecek ismin de öldürüldüğünü açıkladı.

27.10.2019, Berlin: Die Sitzverteilung im Landtag nach der ersten Hochrechnung des TV-Senders ARD von der Landtagswahl in Thüringen wird im Willy-Brandt-Haus, der Parteizentrale der SPD, gezeigt. Foto: Jörg Carstensen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"AfD’nin oylarını artırması sadece protesto değil" 29.10.2019

Alman basınında Thüringen eyaletinde yapılan seçimler ile El Bağdadi’nin öldürülmesine ilişkin yorumlar öne çıkıyor. Die Rheinpfalz gazetesi, AfD’nin oylarını artırmasının sadece ‘protesto’ olmadığına dikkat çekiyor.

DW Haber - 28.10.2019 28.10.2019

DW Haber'in gündeminde; Bağdadi’nin ölümü, Telekom ve bankalara siber saldırı ve Hannover Belediye Başkanlığı yolundaki Türkiye kökenli Belit Onay var.
07.10.2016 *** A rebel fighter takes away a flag that belonged to Islamic State militants in Akhtarin village, after rebel fighters advanced in the area, in northern Aleppo Governorate, Syria, October 7, 2016. REUTERS/Khalil Ashawi © Reuters/K. Ashawi

Alman uzman: IŞİD sadece Suriye ve Irak'ta değil 28.10.2019

Alman Ortadoğu uzmanı Guido Steinberg El Bağdadi’nin ölümünün ardından da IŞİD tehlikesinin sürdüğünü belirterek örgütün intikam saldırılarının en başta Kürtleri hedef alabileceği uyarısında bulundu.
Schließlich schrieb sich Baghdadi an der Universität für Islamisches Recht in Bagdad ein - zunächst in der Abteilung für Rechtsprechung, später wechselte er in die Islam-Wissenschaften. Die Reporter von ARD und SZ fuhren zu der Universität und fanden hier eine Reihe bislang unbekannter Dokumente. | Bildquelle: NDR

El Bağdadi: Halifelik hayalinden hayalete 28.10.2019

Ebubekir El Bağdadi, “Irak Şam İslam Devleti”ni isyancı bir gruptan küresel bir terör örgütüne dönüştürdü. DW, dünyanın en çok aranan suçlusunun hayatını mercek altına aldı.
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