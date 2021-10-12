Ebu Bekir el-Bağdadi, terör örgütü IŞİD'in kurucusu ve lideri. IŞİD 2014'te halifeliğin yeniden kurulduğunu ilan edince el-Bağdadi halife ilan edilerek "Halife İbrahim" adını aldı.

En çok aranan teröristler listesinde. ABD başına 10 milyon dolar ödül koydu. DW Türkçe'nin Ebu Bekir el-Bağdadi ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.