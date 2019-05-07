 EBRD: Türkiye ekonomisi yüzde 1 daralacak | EKONOMİ | DW | 08.05.2019

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EKONOMİ

EBRD: Türkiye ekonomisi yüzde 1 daralacak

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını bekliyor. YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararının yarattığı endişe ise TL üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.

Türkei, Symbolfoto: Währung Türkische Lira (Getty Images/C. Mc Grath)

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 1 daralmasını, gelecek yıl ise kademeli olarak toparlanmasını ve yüzde 2,5 büyümesini beklediğini açıkladı.     

Londra merkezli EBRD, Saraybosna’da düzenlenen yıllık konferansının açılışında yayınladığı raporda Türk ekonomisiyle ilgili beklentilere de yer verdi. Raporda, "2019 yılındaki yüzde 1 daralmanın ardından kademeli bir toparlanma olması muhtemel" ifadesine yer verilirken 2020 yılında ise Türkiye ekonomisi için yüzde 2,5 civarında büyüme beklendiğini kaydedildi.

EBRD raporda "Net ihracat büyümeye olumlu katkı yapmasına rağmen, TL'deki değer kaybı ve yüksek faiz oranları tüketim ve yatırımı azaltmaya devam edecek" dedi. 

Türkei Lebensmittel - Alltag in Konya

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 19,5 olarak gerçekleşti

Piyasalar endişeli

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarlanması kararı piyasalarda endişe yaratmaya devam ediyor.

Analistler seçimin tekrar yapılacağı 23 Haziran'a kadar ABD ile S-400 gerilimi ve küresel piyasalarda ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının artması da göz önünde bulundurulduğunda TL üzerindeki baskının devam etmesini bekliyor. YSK kararı sonrası dolar/TL 6,20’ye kadar yükseldi.

Londra merkezli Capital Economics kıdemli ekonomisti Jason Tuvey, seçimin tekrarlanması kararının sadece siyasi değil ekonomi politikası bağlamında da değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu kararın Türk hükümetinin maliye politikasını gevşetmesine neden olacağını belirtti.

"Geçmiş deneyimler, seçim sonrasında dahi teşviklerin geri çekilmediğini gösterdi ki bu durum ekonomik dengesizliklerin daha da artmasına ve bunun da TL üzerinde daha fazla baskı yaratmasına neden olabilir” diyen Tuvey, "Merkez Bankası üzerindeki faiz arttırımından kaçınma yönündeki siyasi baskının daha da artması muhtemeldir” değerlendirmesi yaptı.

TL dolara karşı geçen yıl yüzde 30 civarında değer kaybı yaşarken, bu yılki kayıplar yüzde 16 seviyesini buldu. Yatırımcılar yüksek enflasyon ve dolar/TL kuruna ilaç olacakekonomik reformlarıbeklerken, seçimlerin yenilenmesi endişeleri arttırıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye sorumlusu Edward Parker "Seçimleri yenilemek belirsizlik sürecini uzattığı için olumsuz bir gelişme" dedi ve ABD ile yaşanan gerilim de dahil Türkiye ile ilgili "gerilemelerin" sorgulandığına dikkat çekerek "Neticede bu tür bir sürü gerileme birikir ve sonucu maliyetli olur" dedi.

Merkez Bankası Nisan ayında politika faizi oranını yüzde 24'te sabit tutmuştu. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 19,5 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan büyümeyi yavaşlatacağı ve yatırımları azaltacağı gerekçesiyle faizlerin yükseltilmesine karşı çıkıyor ve genel kabul gören ekonomi teorisinin aksine faizler indirildiğinde enflasyonun da düşeceğini savunuyor.

AFP,Reuters,DW/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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