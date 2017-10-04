 eBay′den Amazon′a ″satıcıları ayartma″ davası | DÜNYA | DW | 18.10.2018

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DÜNYA

eBay'den Amazon'a "satıcıları ayartma" davası

E-ticaret sitesi eBay, rakibi Amazon'a dava açtı. eBay, Amazon'u başarılı satıcılarını "yasa dışı yollardan ayartmaya çalışmakla" suçluyor.

DW Shift Geschichte von Ebay EINSCHRÄNKUNG (DW)

İnternet üzerinden alışveriş sitesi eBbay, eBay'in sitesinde kayıtlı en başarılı satıcıları yasa dışı yollardan kendi sitesine çekmeye çalıştığı gerekçesiyle rakibi Amazon'a dava açtı.

eBay Amazon'a, Amazon'un temsilcilerini eBay'de hesap açıp satış yapan şirketlere Amazon.com internet adresinde satış yapmak üzere mesaj yolladıkları suçlamasını yöneltti. eBay, bunun kendisinin kullanıcıları ile yaptığı sözleşmeyi ihlal ettiğini iddia etii.

eBay'in Kaliforniya'daki mahkemeye sunduğu dava dilekçesinde Amazon'un eBay'e "komplo" kurduğu ifade edilirken, eBay bunun "dikkatli bir şekilde organize ve koordine edilmiş dünya çapında bir kampanya" olduğunu belirtti. Şirket, Amazon'un amacının "eBay satıcılarının Amazon'da satış yapmaları için yasa dışı olarak ayartma" olduğunu aktardı. eBay aynı zamanda bu uygulamanın şirkete zarar verme amacını taşıdığını da öne sürdü.

Dünyanın en büyük alışveriş sitesi Amazon ise şirket hakkındaki iddialarla ilgili soruları yanıtsız bıraktı.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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