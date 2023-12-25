Eşref el Kidra: "El Megazi'de olan bir katliam"

Gazze'de, Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Pazar günü geç saatlerde El Megazi Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 70 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın sözcüsü Eşref el Kidra, "El-Megazi'de yaşananlar, kapasitesinin üstünde dolu olan bir yerleşim birimindeki katliamdır" dedi.

El Kidra, ölenler arasında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğunu, pek çok binanın da saldırılarda zarar gördüğünü ve can kaybının artmasından endişe edildigini ifade etti.

Filistin Kızılay'ı da saldırılardan sonra hastanelere getirilen yaralıların fotoğraflarını yayınladı. Yayınlanan görsellerde, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin merkezini bombalamaya devam ettikleri, yaralıların ambulanslarla hastaneye getirilmesinin engellendiği dikkat çekiyor.

Radikal İslamcı Hamas, El Megazi'ye yönelik saldırıyı, "İsrail'in yaptığı yeni bir savaş suçu" ve "korkunç bir katliam" olarak nitelendirirken, İsrail ordusu Hamas'ın Filistinli sivilleri kendisi için koruma kalkanı olarak kullandığı yönündeki iddiasını tekrarladı. İsrail ordusu ayrıca El Megazi'deki saldırıya ilişkin raporun da incelendiğini ve sivil halkın zarar görmesinin en aza indirgenmesi için çabalandığını dile getirdi.

WSJ: Hamas taktik değiştirdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli Wall Street Journal gazetesi de dün yayınladığı bir makalede, İsrail'in süren saldırıları karşısında Hamas'ın gerilla taktiğine geçiş yaptığını ve bu sebepten dolayı İsrail ordusundaki can kaybında artış olduğu ifade edildi. Sadece hafta sonunda 14 İsrail askerinin Hamas ile çatışmalarda hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

Times of Israel gazetesinin bildirdiğine göre ise 7 Ekim'deki saldırılardan sonra İsrail ordusunun başlattığı kara harekatında şimdiye kadar 156 İsrail askeri hayatını kaybetti. İsrail, şimdiye kadar yaklaşık 7 bin 860 Hamaslı teröristi öldürdüğünü, bunun da Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 40'ını oluşturduğunu duyurdu. Bölgeye dair veriler ve açıklamalar uluslararası bağımsız kuruluşlarca doğruluğu açısından denetlenemiyor.

Reuters,dpa / ETO,ET

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