Eşit Ücret Günü'nde kadınlara indirimli bilet

18 Mart "Equal Pay Day" yani "Eşit Ücret Günü", kadınlarla erkekler arasındaki gelir eşitsizliğine dikkat çekmeyi hedefliyor. Bu gün kapsamında Almanya'nın başkenti Berlin'de kadın yolcular kent içi toplu taşıma araçlarını (metro, otobüs, tren) erkek yolculara göre daha ucuza kullanacak.

Berlin Toplu Taşımacılık İşletmesi (BVG) düzenlediği özel kampanya ile gelir eşitsizliğine dikkat çekmeyi hedefliyor. Federal İstatistik Dairesi’nin verilerine göre Almanya'da kadınlar erkeklere göre ortalama yüzde 21 daha az kazanıyor. BVG’nin özel kampanyasında da 18 Mart’ta günlük bilet fiyatı kadınlar için 7 değil 5 buçuk euro olacak. Diğer bir deyişle kadınlara yüzde 21 oranında indirim yapılmış olacak.

Konuyla ilgili açıklamasında "Erkeklerin kendilerini ayrımcılığa uğramış hissetmeleri niyetinde değiliz" diyen BVG "Ama öte yandan ortalama yüzde 21 daha az kazanan kadınlardan kim özür diliyor?" ifadelerini kullandı.

BVG, 18 Mart'ta toplu taşıma araçlarına indirimli biletlerle binen erkeklerin kontrolörlere denk gelmeleri halinde biletsiz binmiş gibi muamele göreceğini ve dolayısıyla ceza ödeyeceklerini açıkladı.

Ücret eşitsizliğinde yüzde 21'lik bir orana sahip olan Almanya, Avrupa ülkeleri arasında arka sıralarda yer alıyor.

Berlin eyaletinde ocak ayında alınan kararla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, resmi tatil günü ilan edilmişti. Berlin, bu günün tatil olduğu tek Alman eyaleti.

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AFP,dpa/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe