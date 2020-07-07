Eşine özel ilan çıkaran rektör görevden uzaklaştırıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eşini tarif eder şekilde "kişiye özel iş ilanı" çıkaran Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

YÖK'ten yapılan açıklamada, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun bugünkü toplantısında, Prof. Dr. Bağ hakkındaki Yüksek Denetleme Kurulu raporunun görüşüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Prof. Dr. Bağ görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünün 7 Temmuz 2020'de öğretim görevlisi kadrosu için açıkladığı ilandaki şartların Prof. Dr. Bağ'ın eşini tarif eder şekilde olduğu ortaya çıkmıştı. İlandaki kriterleri karşılayan ve başvuran tek kişi de rektörün eşi Derya Bağ olmuştu.

Bu durum üzerine kamuoyunda gösterilen tepkilerin ardından YÖK, ilanda "kişiye özel olarak belirlenen" şartlar nedeniyle rektör Bağ hakkında soruşturma başlatmıştı.

İlk girişimi değildi

YÖK açıklamasında, "yükseköğretimin teamül ve etik ilkeleriyle bağdaşmayacak nitelikte davranışları ile güvenirliği zedelenen" Bağ'ın 2017 yılında da aynı üniversitede eşini enstitü sekreterliğine atadığı ve "YÖK tarafından yapılan uyarı neticesinde" bu işlemin geri çekildiği hatırlatılmıştı.

Açıklamada, "YÖK olarak, akademik camianın itibarını zedeleyen uygulamalara, tutum ve davranışlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini kesin bir dille ve uyarı mahiyetinde ifade ederiz" denilmişti.

DW/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe