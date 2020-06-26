 Eşcinsel çiftlerin kutsanması talebine Vatikan′dan ret | DÜNYA | DW | 15.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Eşcinsel çiftlerin kutsanması talebine Vatikan'dan ret

Vatikan, Almanya'da eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanması planlarına izin vermedi. Eşcinsellerin birey olarak kutsanabileceği kaydedildi.

default

Vatikan, Almanya'da eşcinsel çiftlerin kutsanması planına izin vermedi. Vatikan'ın inanç işlerinden sorumlu bölümünden yapılan açıklamada "evlilik kurumu dışında cinsel birlikteliklerin yaşandığı durumlarda çiftlerin kutsanmasına izin verilmediği" kaydedildi. 

Papa Françesko tarafından onaylanan açıklamada, Almanya'da eşcinsel çiftlerin kutsanması planlarına izin verilmemesinin adaletsiz bir ayrımcılık olarak görülmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Kilise öğretisinde yer aldığı şekilde Tanrı'ya sadık bir yaşam sürme iradesini beyan eden eşcinsellerin birey olarak kutsanabileceği ancak bunun için her tür cinsellikten feragat edilmesi gerektiği" kaydedildi. Vatikan, eşcinsel birliktelikleri tanıma eğilimi gösteren her tür kutsamanın yasak olduğuna dikkat çekti.

Alman Piskoposlar Konferansı Başkanı Georg Bätzing, eşcinsel çiftlerin kilisede kutsanabilmesinden yana görüş bildirmişti. Almanya'da 1 Ekim 2017 tarihinde yürürlüğe giren yasa ile eşcinsel çiftlerin de evlenmesinin önü açılmıştı. Ancak Katolik Kilisesinde nikah kıyamıyorlar. Bu nedenle eşcinsel çiftlerin birlikteliklerinin kutsanabilmesi için bir formül aranıyordu.

epd/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya’da eşcinsel futbolcularla dayanışma girişimi

Almanya’da "Nasıl yaşarsan yaşa, kimi seversen sev" sloganıyla eşcinsel futbolcularla dayanışma girişimi başlatıldı. Girişime, aralarında Max Kruse'nin de olduğu 800’den fazla profesyonel futbolcu destek veriyor.  

Almanya’da eşcinsel askerler yıllarca ayrımcılığa uğradı

Alman Savunma Bakanlığı, orduda eşcinsel askerlere yönelik ayrımcılığın boyutlarını açığa çıkaran yeni bir rapor yayınladı. DW’ye konuşan bir eşcinsel askere göre, Savunma Bakanı'nın özür dilemiş olması çok önemli.  

LGBTİ+ bireylere işyerinde ayrımcılık yapılıyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, eşcinsellerin yüzde 30'u çalışma hayatında ayrımcılığa uğruyor. LGBTİ+ bireylerin üçte biri ise iş arkadaşlarına cinsel yönelimleri konusunda açık davranamıyor.  

Dünyada eşcinselliğin kabul görme oranı artıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, dünya genelinde eşcinselliğin toplumlarda kabul görme eğilimi arttı. Eğilim ülkelere göre farklılık gösterirken Türkiye'deki kabul oranı yüzde 25.  

Benzer içerik

Deutschland Arenberger Dominikanerinnen | Hilfe in der Corona-Pandemie | Ordensschwester in der Kirche

Almanya'da Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi 26.06.2020

Almanya'da Katolik ve Protestan kiliselerini terk edenlerin sayısı rekor düzeye ulaştı. 2019 yılında 543 bin kişi kiliselerden kaydını sildirirken ülkede Hristiyanların oranı yüzde 55'e geriledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Sri Lanka'da nikap giyen bir kadın.

Sri Lanka burka ve Kur'an okullarını yasaklamaya hazırlanıyor

Sri Lanka'da hükümet kamusal alanda burka giyilmesini ve Kur'an okulları ile kurslarını yasaklamaya hazırlanıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  