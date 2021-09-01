Eğitimde PCR testli dönem başlıyor

Türkiye'de 2021-2022 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri bugün itibarıyla başladı. Diğer sınıflar ise 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlıyor.

İçişleri Bakanlığı yüz yüze eğitimin başlaması öncesinde 81 ilin valiliğine "PCR testi" konulu yeni bir genelge gönderdi. Bu genelgeye göre aşı olmamış ya da koronvirüs geçirmemiş olan eğitim personelinden haftada iki kez PCR testi istenecek. Genelgede başta öğretmenler olmak üzere, kantin çalışanları, öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin haftada iki kez yaptıracağı PCR testleri okul idareleri tarafından kayıt altında tutulacak.

Aşıya karşı tereddüt içerisinde olan kesimlerin kaygı ve tereddütlerini gidermeye yönelik bilgilendirme ve rehberlik faaliyetlerine ağırlık verilecek. Bunun yanı sıra 6 Eylül Pazartesi gününden itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişiler, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılırken de negatif PCR testi sunmak zorunda kalacak. Bunun yanı sıra uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatleri için de negatif sonuçlu PCR testi zorunluğu getiriliyor.

Vatandaşlar aşılama süreçlerinin tamamlanmış veya hastalığı geçirmiş kişi durumunda olup olmadığını Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kontrol ederek PCR negatif test raporu almaları gerekip gerekmediğini öğrenebilecek. Genelgeye göre okul ya da konser, sinema girişleri ya da sinema, uçak, tren ve otobüs yolculukları sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.

DW, DHA / HT,JD

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