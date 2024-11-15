Eğitim Sen'den MEB önünde "bütçe" protestosu

Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı için öngördüğü bütçenin yetersiz olduğuna dikkat çekmek için Bakanlık binası önünde eylem düzenledi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak burada yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 bütçesinin eğitimde yaşanan yapısal sorunları çözmekten uzak ve kamuoyunu yanıltma amaçlı olduğunu söyledi.

Irmak, "Eğitime erişimde yaşanan sorunlar, okulların temizlik başta olmak üzere en temel ihtiyaçları, eğitim emekçilerinin mesleki ve ekonomik sorunları ve kamusal eğitimin güçlendirilmesi gibi hayati konular, Bakanlığın gündeminde yine yer bulmamıştır" dedi.

''Çocuklar eğitimden koparıldı"

Bakan Tekin'in, bütçe sunumunda eğitime ayrılan kaynağın arttığını söylemesine karşın artışın büyük bir kısmının zorunlu harcamalara gittiğini, eğitim yatırımlarına ayrılan payın ihtiyacın çok gerisinde kaldığını belirten Irmak, şöyle devam etti:

"Örneğin 2002 yılında MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 17,18 iken, 2025 bütçesinde bu oran sadece 9,73 olarak belirlenmiştir. Bakan Bey'in taşımalı eğitim uygulamasından yararlanan öğrenci sayısı üzerinden kurduğu cümleler kamuoyunu yanıltma amaçlıdır. 2024-2025 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan tasarruf tedbirleri ile yaklaşık yüzde 30 oranında öğrenci taşımalı eğitim kapsamından çıkarılmış, bazı bölgelerde servisler tamamen kaldırılmıştır. Zaten sorunlu bir uygulama olan taşımalı eğitimin sınırlandırılması, özellikle kırsal bölgelerdeki çocukları eğitimden koparmıştır. Bu durum, özellikle kız çocuklarının eğitime erişimini adeta baltalamaktadır. Bakan Bey'in öve öve bitiremediği ücretsiz ders kitapları ise içeriği itibarıyla yetersiz ve eğitimin niteliğini düşüren unsurlar barındırmaktadır. Bu sorunlar, Bakanlığın bilinçli bir tercihi olarak çözümsüz bırakılmıştır."

''Yeni mağduriyetler üretiliyor''

2025 bütçesinde öğretmenlerin mali ve özlük haklarına dair tek bir vurgunun bile olmadığı söyleyen Irmak, "Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun ayrıştırıcı ve huzursuzluk yaratan etkileri, güvencesiz ve düşük ücretli çalışma koşulları altında ezilen öğretmenlerin sorunları hiçe sayılmıştır. Ataması yapılmayan öğretmenler yok sayılmaya devam ederken, dün açıklanan mülakat sonuçları sonucunda atama bekleyen binlerce arkadaşımız mülakat mağduru olmuştur. Milli Eğitim Bakanlığı haksız ve adaletsiz uygulamalarıyla yeni mağduriyetler üretmeyi sürdürmektedir" diye konuştu.

''MEB’in önceliği yine dini eğitim''

MEB bütçesinin devlet okullarının temel ihtiyaçlarını görmezden geldiğini vurgulayan Irmak, "MEB'in önceliği yine dini eğitim olarak öne çıkmaktadır. Öğretmen açığı, altyapı eksiklikleri, kalabalık sınıflar ve temizliğe dair kronik sorunlar acil çözüm beklerken, dini eğitim kurumlarının ihtiyaçlarının daha fazla önemsenmesi dikkat çekicidir. 2020 yılında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne ayrılan bütçe 10,1 milyar TL iken, 2021'de 11,9 milyar lira, 2022 yılında ise neredeyse iki katına çıkarak 20,6 milyar lira olmuştur. 2023 yılında Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün harcaması 41,7 milyar TL'ye ulaşırken, 2024 yılında belirlenen 79,7 milyar liranın büyük bölümü yılın ilk on ayında harcanmıştır. Söz konusu artış eğiliminin 2025'te artarak devam edeceği anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Çözüm önerilerini sıraladı

Irmak, sorunlara çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

''2025 yılı için öngörülen MEB bütçesi ile eğitim sisteminde yapısal hale gelen fiziki alt yapı, öğretmen, idari ve akademik personel açıkları, araç gereç gereksinimi ve benzeri sorunların ve ihtiyaçların karşılanabilmesi mümkün değildir. MEB ve yükseköğretim bütçelerinin milli gelire oranı iki kattan fazla arttırılmalı ve OECD ortalamasına çıkarılmalıdır. MEB bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay başlangıç olarak en az iki kat arttırılmalıdır. Eğitim kurumlarının bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir bütçe sistemi oluşturulmalı, bütün okullara ihtiyacı kadar ödenek ayrılmalıdır. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılması uygulamasına son verilmeli, özel okullara aktarılan kaynaklar, destek ve teşvikler devlet okulları için harcanmalıdır."

Okul yemeğine AKP-MHP reddi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin muhalefetin verdiği 18 değişiklik önergesi AKP ve MHP milletvekilleri tarafından reddedildi. CHP, DEM Parti ve İYİ Parti'nin ayrı olarak verdiği okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin 3 önerge kabul edilmedi.

DW, ANKA/KA, TY

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