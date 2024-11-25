Eğitim öğretime kar engeli

Türkiye'nin dört bir yanında etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 25'ten fazla ilde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Türkiye'de 25'ten fazla ilde okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il genelinde 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Ayrıca Kahramanmaraş, Erzincan, Kırşehir, Kastamonu, Karaman, Aksaray, Malatya, Sinop, Samsun, Düzce valilikleri de da eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Giresun'un Alucra, Çamoluk, Şebinkarahisar ve Dereli ilçelerindeki tüm eğitim kademelerinde ve Merkez ilçeye bağlı köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Giresun Valiliği, Espiye, Yağlıdere ve Bulancak'a bağlı bazı köylerde de okulların tatil edildiğini ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin idari izinli sayılacağını duyurdu.

Adana'nın Tufanbeyli ve Pozantı ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Çankırı Valiliği il merkez ve ilçelere bağlı köylerin tamamında 25 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildiğini duyurdu. Aşırı buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Orta ve Bayramören ilçelerinde de her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime ara verildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinin tamamında, Karabük il merkezi ve diğer ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Bolu Fotoğraf: Mehmet E. Gurbuz/Anadolu/picture alliance

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada da "Olumsuz durumların önüne geçebilmek ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda 25 Kasım 2024 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Çocuklar bugün kar tatilinin keyfini çıkarsın. Pertek ve Çemişgezek ilçeleri hariç olmak üzere Tunceli merkez ve diğer ilçelerinde köy okulları ve taşımalı eğitim dahil eğitime bir günlük kar tatili molası verilmiştir" dedi.

Konya'nın Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent ve Tuzlukçu ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Bozkır, Cihanbeyli, Altınekin, Emirgazi ve Yunak ilçelerinde taşımalı eğitim-öğretime tabi öğrenciler için, Ereğli, Karapınar ve Halkapınar ilçelerinde kırsal mahalleler ve taşımalı eğitim-öğretim hizmeti alan öğrenciler için, Karatay ilçesinin kırsal mahallelerindeki okullarda, Meram ilçesinde kırsal mahalleler ve taşımalı eğitim-öğretim hizmeti alan öğrenciler için, Selçuklu'da taşımalı eğitim-öğretime tabi öğrenciler için okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Rize İkizdere'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Bingöl'ün Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere, Yedisu ilçelerinde devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak tedbir amacıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Ankara Fotoğraf: Mehmet Futsi/Anadolu/picture alliance

25 ilde sarı, 13 ilde turuncu uyarı

AFAD 25 ilde Sarı Uyarı, 13 ilde de (Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon) Turuncu Uyarı verildiğini duyurdu.

"Yoğun kar yağışı ve tipi sebebi ile bazı bölgelerde elektrik kesintisi meydana gelmiş; 24 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. Yolların açılması ve kesintilerin giderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir" diyen AFAD, "Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşlarımıza AFAD ve Kızılay tarafından toplam 1.619 battaniye dağıtımı yapılmıştır. AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 18.471 kumanya/çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir" denildi.

DW/ EC, BK

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl erişebilirim?